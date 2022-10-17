Месси назвал фаворитов ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, какие сборные могут выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре:

«На титул претендуют многие сборные. Я думаю, что в их числе Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания. Кажется, еще какую-нибудь национальную команду я забыл. Если нужно выбрать одну-две команды, то сейчас считаю главными фаворитами чемпионата мира сборные Франции и Бразилии.

У Франции вариативный и очень сыгранный состав. Прошлый чемпионат Европы сложился для них плохо, но у Франции в составе выдающиеся игроки, давно работающие с этим тренером. То же касается и Бразилии. Полагаю, что именно эти команды – главные фавориты турнира, хотя на победу претендуют все большие сборные».