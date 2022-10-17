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  4. Месси назвал фаворитов ЧМ-2022
Франция
17 октября 2022, 18:30 | Обновлено 17 октября 2022, 19:05
1228
0

Месси назвал фаворитов ЧМ-2022

Лидер сборной Аргентины поделился мнением по поводу турнира в Катаре

17 октября 2022, 18:30 | Обновлено 17 октября 2022, 19:05
1228
0
Месси назвал фаворитов ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о том, какие сборные могут выиграть чемпионат мира-2022 в Катаре:

«На титул претендуют многие сборные. Я думаю, что в их числе Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания. Кажется, еще какую-нибудь национальную команду я забыл. Если нужно выбрать одну-две команды, то сейчас считаю главными фаворитами чемпионата мира сборные Франции и Бразилии.

У Франции вариативный и очень сыгранный состав. Прошлый чемпионат Европы сложился для них плохо, но у Франции в составе выдающиеся игроки, давно работающие с этим тренером. То же касается и Бразилии. Полагаю, что именно эти команды – главные фавориты турнира, хотя на победу претендуют все большие сборные».

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Источник RMC Sport
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