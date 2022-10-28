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Лига чемпионов
28 октября 2022, 09:10 | Обновлено 28 октября 2022, 09:21
1274
0

Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15

15-е место в рейтинге позволяет выставить 5 команд в еврокубках (две – в ЛЧ)

28 октября 2022, 09:10 | Обновлено 28 октября 2022, 09:21
1274
0
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15
СК Днепр-1

Три украинские команды провели матчи 5-го тура еврокубков. В таблице коэффициентов УЕФА Украина обогнала Швейцарию и вернулась на 15-ю позицию, которая дает право на участие 5 команд через один евросезон.

25 октября в 5-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1) и обеспечил себе весенний раунд как минимум Лиги Европы.

27 октября «Днепр-1» за счет гола Артема Пихаленка переиграл «Аполлон» из Кипра (1:0). А вот столичное «Динамо» в Лиге Европы сыграло вничью с АЕК Ларнака (3:3) и потеряло все шансы на евровесну.

За неделю Украина прибавила к рейтингу 1.000 балла (победа и две ничьи дали 4 очка + 1 пункт бонуса Днепра-1, и все это делится на 5 клубов). Сезонный набор составляет 4.700, это 18-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид будущей весной, Украина опередила Швейцарию и поднялась с 16 на 15-е место (28.500 балла).

Достижения за неделю у конкурентов (с учетом бонусов):

  • 11. Сербия: +0.500 (два клуба в игре) = 31.375
  • 12. Норвегия: +0.000 (два клуба) = 28.750
  • 13. Турция +0.800 (четыре клуба) = 28.700
  • 14. Чехия: +0.500 (три клуба) = 28.550
  • 15. Украина: +1.000 (три клуба) = 28.500
  • 16. Швейцария: +0.750 (два клуба) = 28.425

Впереди последняя еврокубковая неделя в этом году и 3 заключительных матча украинских команд в групповом раунде. В евровесну прошли «Шахтер» и «Днепр-1», а для «Динамо» матч против «Фенербахче» станет последним в евросезоне.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

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Источник Sport.ua
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