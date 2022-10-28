Таблица коэффициентов. Украина обогнала Швейцарию и вернулась в топ-15

Три украинские команды провели матчи 5-го тура еврокубков. В таблице коэффициентов УЕФА Украина обогнала Швейцарию и вернулась на 15-ю позицию, которая дает право на участие 5 команд через один евросезон.

25 октября в 5-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» сыграл вничью с «Селтиком» (1:1) и обеспечил себе весенний раунд как минимум Лиги Европы.

27 октября «Днепр-1» за счет гола Артема Пихаленка переиграл «Аполлон» из Кипра (1:0). А вот столичное «Динамо» в Лиге Европы сыграло вничью с АЕК Ларнака (3:3) и потеряло все шансы на евровесну.

За неделю Украина прибавила к рейтингу 1.000 балла (победа и две ничьи дали 4 очка + 1 пункт бонуса Днепра-1, и все это делится на 5 клубов). Сезонный набор составляет 4.700, это 18-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид будущей весной, Украина опередила Швейцарию и поднялась с 16 на 15-е место (28.500 балла).

Достижения за неделю у конкурентов (с учетом бонусов):

11. Сербия: +0.500 (два клуба в игре) = 31.375

12. Норвегия: +0.000 (два клуба) = 28.750

13. Турция +0.800 (четыре клуба) = 28.700

14. Чехия: +0.500 (три клуба) = 28.550

15. Украина: +1.000 (три клуба) = 28.500

(три клуба) = 16. Швейцария: +0.750 (два клуба) = 28.425

Впереди последняя еврокубковая неделя в этом году и 3 заключительных матча украинских команд в групповом раунде. В евровесну прошли «Шахтер» и «Днепр-1», а для «Динамо» матч против «Фенербахче» станет последним в евросезоне.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)