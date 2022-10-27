ПСВ Эйндховен

В поединке пятого тура Группы А Лиги Европы ПСВ дома нанес неожиданное поражение «Арсеналу» - 2:0. Для команды Микеля Артеты это первое поражение за почти два месяца – с 4 сентября, когда «Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко пропускал матч из-за травмы. Это уже седьмой подряд матч «Канониров», который он пропускает.

ПСВ – «Арсенал» – 2:0

Голы: Верман 56, де Йонг 63

ПСВ – Бенитес, Мвене, Рамальо, Брэнтуэйт (Тезе, 81), Макс, Гутьеррес, Сангаре, Верман (Тил, 81), Симонс (Мадуэке, 80), Эль-Гази (де Йонг, 46), Гакпо (Мауро Жуниор, 84).

«Арсенал» – Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 74), Холдинг (Габриэл Жезус, 64), Салиба, Тирни (Габриэл, 74), Джака, Эдегор (Сака, 57), Локонга (Парти, 56), Фабиу Виейра, Нкетиа, Мартинелли.

Предупреждения: Тирни (58), Мартинелли (67), Мвене (68), Габриэл Жезус (79), Симонс (80), Джака (80).

Турнирная таблица группы А: