ПСВ Эйндховен

Арсенал проиграл впервые за почти два месяца, Зинченко не играл
ПСВ прервал впечатляющую серию «Канониров»
В поединке пятого тура Группы А Лиги Европы ПСВ дома нанес неожиданное поражение «Арсеналу» - 2:0. Для команды Микеля Артеты это первое поражение за почти два месяца – с 4 сентября, когда «Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.
Украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко пропускал матч из-за травмы. Это уже седьмой подряд матч «Канониров», который он пропускает.
ПСВ – «Арсенал» – 2:0
Голы: Верман 56, де Йонг 63
ПСВ – Бенитес, Мвене, Рамальо, Брэнтуэйт (Тезе, 81), Макс, Гутьеррес, Сангаре, Верман (Тил, 81), Симонс (Мадуэке, 80), Эль-Гази (де Йонг, 46), Гакпо (Мауро Жуниор, 84).
«Арсенал» – Рэмсдейл, Томиясу (Уайт, 74), Холдинг (Габриэл Жезус, 64), Салиба, Тирни (Габриэл, 74), Джака, Эдегор (Сака, 57), Локонга (Парти, 56), Фабиу Виейра, Нкетиа, Мартинелли.
Предупреждения: Тирни (58), Мартинелли (67), Мвене (68), Габриэл Жезус (79), Симонс (80), Джака (80).
Турнирная таблица группы А:
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