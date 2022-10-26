ПСВ Эйндховен – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

В четверг, 27 октября, в Эйндховене на поле стадиона «Филипс», вместимостью 35 000 зрителей, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором ПСВ примет «Арсенал». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

ПСВ Эйндховен

Подопечные Руда ван Нистелроя в таблице группы А Лиги Европы идут на второй позиции. Они в 4 матчах одержали 2 победы, по одному разу сыграли вничью и проиграли. Таким образом, у эйндховенцев 7 очков, что на 3 больше, чем у «Буде-Глимт», который занимает 4 место. Так что, любой положительный результат в предстоящем матче позволит ПСВ при определенных раскладах гарантировать себе минимум 2 место в квартете. А возможно, он предоставит им шанс побороться и за победу в группе. Но это больше лишь в теории.

В своем последнем матче в Лиге Европы ПСВ проиграл в Лондоне «Арсеналу» со счетом 0:1. Это была отложенная игра 2-го тура, и состоялась она 20 октября. До нее нидерландцы были непобедимы. Стартовали они с ничьей 1:1 с «Буде-Глимт», а затем дважды обыграли «Цюрих» – 5:1 в гостях и 5:0 дома.

Арсенал

Команда Микеля Артеты в турнирной таблице квартета А занимает 1 место. Она имеет 100%-ный показатель набранных очков – 12 пунктов из 12 возможных. В 4 встречах лондонцы добились побед с общим счетом 7:1. Отрыв «Арсенала» от ПСВ, который занимает 2 позицию, составляет 5 очков. Исходя из этого, если в предстоящем матче «канониры» не проиграют, то гарантируют себе победу в группе, которая принесет им путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

В стартовом туре групповой стадии евротурнира «Арсенал» на выезде со счетом 2:1 обыграл «Цюрих». Затем он не встретился с ПСВ из-за траура в Великобритании после смерти Королевы Елизаветы. Далее у лондонцев состоялись домашняя победа 3:0 и выездная 1:0 в противостояниях с норвежским клубом «Буде-Глимт». 20 октября англичане в перенесенной встрече с ПСВ добились в родных стенах победы со счетом 1:0.

Ориентировочные составы

ПСВ Эйндховен: Бенитес – Тезе, Рамалью, Обиспо, Макс, Сангарэ, Верман, Эль-Гази, Симонс, Гакпо, Тил.

Арсенал: Тернер – Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тирни, Виейра, Локонга, Джака, Нелсон, Мартинелли, Нкетиа.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

27 октября, четверг