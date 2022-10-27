Как и поединок АЕК Ларнака – «Динамо», параллельный матч группы В в пятом туре Лиги Европы между лидерами квартета, «Фенербахче» и «Ренном», завершился впечатляющим камбэком и счетом 3:3. Турецкий клуб сумел отыграться со счета 0:3, и, как и «Динамо», забил два гола после 80-й минуты.

«Фенербахче» – «Ренн» – 3:3

Голы: Валенсия 42, Зайц 82, Мор 33 – Гуири 5, 30, Террье 16

«Фенербахче» – Байындыр, Азиз, Густаво Энрике (Алиоски, 60), Салаи, Осейи-Сэмюэл, Линкольн (Гюлер, 78), Арао (Зайц, 61), Кахведжи (Мор, 60), Крешпу, Жоао Педро (Батшуайи, 61), Валенсия.

«Ренн» – Манданда (Алемдар, 52), Траоре, Родон, Теате, Трюффер, Те, Маер (Дуэ, 70), Угошукву, Бурижо (Ассиньон, 70), Гуири (Калимуэндо, 84), Терье (Сулемана, 83).

Предупреждения: Арао (3), Кахведжи (28), Дуэ (73), Угошукву (90), Траоре (90).

Турнирная таблица группы В: