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Лига Европы
Фенербахче
27.10.2022, FT 3 : 3
Ренн
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Лига Европы
27 октября 2022, 21:52 | Обновлено 27 октября 2022, 21:53
739
1

И здесь камбэк. Фенербахче спасся от поражения в матче с Ренном

Турецкий клуб отыгрался со счета 0:3

27 октября 2022, 21:52 | Обновлено 27 октября 2022, 21:53
739
1
И здесь камбэк. Фенербахче спасся от поражения в матче с Ренном
Getty Images/Global Images Ukraine

Как и поединок АЕК Ларнака – «Динамо», параллельный матч группы В в пятом туре Лиги Европы между лидерами квартета, «Фенербахче» и «Ренном», завершился впечатляющим камбэком и счетом 3:3. Турецкий клуб сумел отыграться со счета 0:3, и, как и «Динамо», забил два гола после 80-й минуты.

«Фенербахче» – «Ренн» – 3:3
Голы: Валенсия 42, Зайц 82, Мор 33 – Гуири 5, 30, Террье 16

«Фенербахче» – Байындыр, Азиз, Густаво Энрике (Алиоски, 60), Салаи, Осейи-Сэмюэл, Линкольн (Гюлер, 78), Арао (Зайц, 61), Кахведжи (Мор, 60), Крешпу, Жоао Педро (Батшуайи, 61), Валенсия.

«Ренн» – Манданда (Алемдар, 52), Траоре, Родон, Теате, Трюффер, Те, Маер (Дуэ, 70), Угошукву, Бурижо (Ассиньон, 70), Гуири (Калимуэндо, 84), Терье (Сулемана, 83).

Предупреждения: Арао (3), Кахведжи (28), Дуэ (73), Угошукву (90), Траоре (90).

Турнирная таблица группы В:

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Фенербахче Ренн Лига Европы
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Источник Sport.ua
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