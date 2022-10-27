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Украина. Премьер лига
27 октября 2022, 21:40 | Обновлено 27 октября 2022, 21:59
212
0

Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 17.00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги

27 октября 2022, 21:40 | Обновлено 27 октября 2022, 21:59
212
0
Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В пятницу, 28 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря». Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Заря».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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