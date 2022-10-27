В пятницу, 28 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря». Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 17:00.

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«Металлист 1925» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Заря».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports.