Украина. Премьер лига27 октября 2022, 21:40 | Обновлено 27 октября 2022, 21:59
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Металлист 1925 – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 октября в 17.00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-Лиги
27 октября 2022, 21:40 | Обновлено 27 октября 2022, 21:59
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В пятницу, 28 октября, состоится поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся харьковский «Металлист 1925» и луганская «Заря». Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 17:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист 1925» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Заря».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports.
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