Украина. Первая лига27 октября 2022, 15:45 | Обновлено 27 октября 2022, 15:47
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Эпицентр – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 28 октября в 14:00
27 октября 2022, 15:45 | Обновлено 27 октября 2022, 15:47
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В пятницу, 28 октября, состоится матч 10-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Эпицентр» примет «Диназ». Начало в 14:00.
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