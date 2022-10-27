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Украина. Первая лига
27 октября 2022, 15:45 | Обновлено 27 октября 2022, 15:47
68
0

Эпицентр – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 28 октября в 14:00

27 октября 2022, 15:45 | Обновлено 27 октября 2022, 15:47
68
0
Эпицентр – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

В пятницу, 28 октября, состоится матч 10-го тура группы А Первой лиги Украины, в котором «Эпицентр» примет «Диназ». Начало в 14:00.

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Источник Sport.ua
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