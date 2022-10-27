Украина. Премьер лига27 октября 2022, 13:25 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Заря
В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится поединок 10-го тура украинской Премьер-лиги
27 октября 2022, 13:25 |
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В пятницу, 28 октября, состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Заря».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17:00.
«Металлист 1925» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Заря», за которой следите здесь.
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