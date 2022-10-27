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27 октября 2022, 13:28 |
867
3

Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко

Он работал на двух матчах одновременно

27 октября 2022, 13:28 |
867
3
Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Instagram. Юрий Кириченко

Setanta Sports на своей официальной странице в сети Instagram объявил, что прекращает сотрудничество с комментатором Юрием Кириченко.

«Я работал на телеканалах Setanta Sports 5 лет. Вместе мы пережили много классных событий, матчей, финалов. Мой голос болельщики могли слышать не только во время трансляций, но и в анонсах соревнований. Здесь всегда ценили высокие стандарты качества. Эти стандарты близки и мне.

Есть ли смысл рассказывать детали или обстоятельства ситуации, которая сложилась 9 октября? Теперь уж точно это не является необходимым. Самое главное, что это идет вразрез с высокими стандартами, о которых я сказал раньше.

Поэтому в данной ситуации было принято абсолютно логичное решение, что мы должны прекратить сотрудничество. Мы расстаемся друзьями и это, мне кажется, самое главное», — сказал Кириченко.

Кириченко прокомментировал матчи параллельно для двух трансляторов: поединок Бундеслиги «Штутгарт» — «Унион» для Setanta Sports и игру турецкой Суперлиги «Фенербахче» — «Фатих Карагюмрюк» для MEGOGO.

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Источник Instagram
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Remark
Если не прописано в контракте Сетанты изначально, что он имеет право комментировать только на их канале, то человек в праве это делать дополнительно и еще где-то. Хоть на другом канале, хоть на ютуб-канале (своем/чужом без разницы), хоть во дворе для бабушек на лавочке...
В Украине масса людей, которые работаю на 2х и более работах. Днем работает в магазине, после обеда идет делает маникюр клиентам, а ближе к вечеру шьет одежду где-то...И вот таких примеров валом. 
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-1
Serhii P.
Працювати паралельно не вийшло. Клоун )
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