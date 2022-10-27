Setanta Sports прекращает сотрудничество с комментатором Кириченко
Он работал на двух матчах одновременно
Setanta Sports на своей официальной странице в сети Instagram объявил, что прекращает сотрудничество с комментатором Юрием Кириченко.
«Я работал на телеканалах Setanta Sports 5 лет. Вместе мы пережили много классных событий, матчей, финалов. Мой голос болельщики могли слышать не только во время трансляций, но и в анонсах соревнований. Здесь всегда ценили высокие стандарты качества. Эти стандарты близки и мне.
Есть ли смысл рассказывать детали или обстоятельства ситуации, которая сложилась 9 октября? Теперь уж точно это не является необходимым. Самое главное, что это идет вразрез с высокими стандартами, о которых я сказал раньше.
Поэтому в данной ситуации было принято абсолютно логичное решение, что мы должны прекратить сотрудничество. Мы расстаемся друзьями и это, мне кажется, самое главное», — сказал Кириченко.
Кириченко прокомментировал матчи параллельно для двух трансляторов: поединок Бундеслиги «Штутгарт» — «Унион» для Setanta Sports и игру турецкой Суперлиги «Фенербахче» — «Фатих Карагюмрюк» для MEGOGO.
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