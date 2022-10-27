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Лига конференций
27 октября 2022, 04:40 | Обновлено 27 октября 2022, 05:07
81
0

Наставник Аполлона: «Нас устроит только победа»

Давид Катала – о предстоящем матче с «Днепром-1»

27 октября 2022, 04:40 | Обновлено 27 октября 2022, 05:07
81
0
Наставник Аполлона: «Нас устроит только победа»
СК Днепр-1. Давид Катала

Главный тренер кипрского «Аполлона» Давид Катала ответил на вопросы журналистов накануне матча пятого тура группового раунда Лиги конференций против «Днепра-1».

– Наша команда очень плодотворно готовится к завтрашней игре. Все наши мысли о том, чтобы победить и пройти в следующий раунд Лиги конференций. Завтра будет важный бой. Все это завтра увидят.

– В прошлой игре у вас были проблемы с реализацией, команда не забивала во время очень острых моментов. Является ли это проблемой?
– Конечно, мы должны добавлять в этом аспекте игры. Мы не можем себе позволить промахиваться с таких позиций и тратить такие моменты. Мы над этим работаем, и команде нужно быть концентрированной. Главное – это играть агрессивно в атаке, приобретать и реализовывать свои моменты. Поэтому мы и сможем добиться успеха. Но если не забивать такие моменты, победа нас не будет ждать.

– Следует ли ожидать той же схемы игры, которая была в последнем еврокубковом матче против АЗ, когда вы победили клуб из Нидерландов?
– Да, я считаю, что игра будет подобной. Нам нужно сыграть плотно в защите, не допускать простых ошибок, поскольку у «Днепра-1» есть очень высококвалифицированные форварды, которые не тратят такие возможности и реализуют такие моменты. В то же время нам нужно будет реализовывать собственные возможности и самим играть результативно, используя все свои шансы при любой возможности. Поэтому мы не будем делать каких-либо изменений, ведь это уже дало нам результат в матче с АЗ. Главное – это прессинговать и не давать сопернику свободное пространство. Это все может повлиять на результат. Матч длится 90 минут и нам нужно будет играть концентрированно каждую минуту, и не выпадать из игрового тонуса. Только тогда мы сумеем добиться результата, который нас устраивает, а это только победа, ведь только она обеспечит нам возможность выйти в следующий раунд.

– Какова роль фанов, приехавших в Кошице, чтобы поддержать команду в этом противостоянии?
– Да, конечно, они должны быть рядом с командой. Особенно в таких играх нам помогают. Их поддержку мы очень ценим, и мы знаем, что они прилагают большие усилия, чтобы быть вместе с командой в любом матче, в любой стране. Хотя, конечно, не все имеют такую ​​возможность. Будем стараться порадовать своих фанатов. Для всех нас это будет особая игра, поэтому их поддержка важна как никогда.

Матч «Днепр-1» – «Аполлон» состоится в четверг, 27 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Давид Катала Днепр-1 - Аполлон Аполлон Лимасол Лига конференций Днепр-1
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Источник СК Днепр-1
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