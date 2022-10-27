Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Не думаю, что Барса ожидала от нас такой смелости»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу над каталонской «Барселоной» (3:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«То, в каком стиле мы победили, придает нам сил. Не думаю, что «Барса» ожидала от нас такой смелости. Но, выходя против «Барселоны», необходимо играть именно так. Мы провели два чудесных гола и в концовке добавили к ним третий. Мы так и не позволили хозяевам попасть по своим воротам, самозабвенно защищаясь. Сегодня команда сделала весомую заявку», - сказал Нагельсманн.