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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Не думаю, что Барса ожидала от нас такой смелости»
Лига чемпионов
27 октября 2022, 02:40 | Обновлено 27 октября 2022, 03:31
91
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Не думаю, что Барса ожидала от нас такой смелости»

Наставник «Баварии» – о разгромной победе над каталонцами

27 октября 2022, 02:40 | Обновлено 27 октября 2022, 03:31
91
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Не думаю, что Барса ожидала от нас такой смелости»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу над каталонской «Барселоной» (3:0) в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«То, в каком стиле мы победили, придает нам сил. Не думаю, что «Барса» ожидала от нас такой смелости. Но, выходя против «Барселоны», необходимо играть именно так. Мы провели два чудесных гола и в концовке добавили к ним третий. Мы так и не позволили хозяевам попасть по своим воротам, самозабвенно защищаясь. Сегодня команда сделала весомую заявку», - сказал Нагельсманн.

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Юлиан Нагельсманн Бавария Барселона Барселона - Бавария Лига чемпионов
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Источник DAZN
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