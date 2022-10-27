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Лига Чемпионов
Айнтрахт Ф
26.10.2022, FT 2 : 1
Марсель
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Лига чемпионов
27 октября 2022, 01:27 | Обновлено 27 октября 2022, 01:57
66
0

Айнтрахт – Марсель – 2:1. Очень сложная группа. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

27 октября 2022, 01:27 | Обновлено 27 октября 2022, 01:57
66
0
Айнтрахт – Марсель – 2:1. Очень сложная группа. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Айнтрахт» нанес поражение «Марселю» (2:1).

Ситуация в группе: «Тоттенхэм» (8 очков), «Спортинг» (7), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (6).

Лига чемпионов. Группа D

5-й тур, 26 октября, 22:00

Айнтрахт (Германия) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 – Гендузи, 22

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Камада, 3 мин.

ГОЛ! 1:1 Гендузи, 22 мин.

ГОЛ! 2:1. Коло Муани, 27 мин.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Марсель).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
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Источник Sport.ua
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