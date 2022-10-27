Лига Чемпионов
26.10.2022, FT 2 : 1
Лига чемпионов27 октября 2022, 01:27 | Обновлено 27 октября 2022, 01:57
66
0
Айнтрахт – Марсель – 2:1. Очень сложная группа. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
27 октября 2022, 01:27 | Обновлено 27 октября 2022, 01:57
66
0
В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Айнтрахт» нанес поражение «Марселю» (2:1).
Ситуация в группе: «Тоттенхэм» (8 очков), «Спортинг» (7), «Айнтрахт» (7), «Марсель» (6).
Лига чемпионов. Группа D
5-й тур, 26 октября, 22:00
Айнтрахт (Германия) – Марсель (Франция) – 2:1
Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 – Гендузи, 22
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Камада, 3 мин.
ГОЛ! 1:1 Гендузи, 22 мин.
ГОЛ! 2:1. Коло Муани, 27 мин.
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Маттео Гендузи (Марсель).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
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