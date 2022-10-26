Тренер «Руха» U-19: «Самый главный залог победы – наш характер»

Главный тренер львовской команды «Рух» U-19 Виталий Пономарев подвел итоги победе подопечных в Стамбуле со счетом 3:1 над «Галатасараем» U-19 в первой игре второго раунда Юношеской лиги УЕФА.

– Приятно, что победили. Потому что я переживал за наших футболистов. Очень сложная дорога сюда, почти сутки добирались в Стамбул, и уже примерно после 20-й минуты почувствовали, что ребята устали. Но молодцы, что проявили характер, сыграли так, как мы их просили. Понятно, что ничего еще не решено, впереди у нас – ответный матч. «Галатасарай» – очень сильная команда, в первую очередь индивидуально, мы это хорошо почувствовали во время первой игры.

Мы начали игру с позиции давления, с высокого прессинга, такая тактика принесла нам нужный результат – два быстрых забитых мяча. Потом играли по результату. При этом использовали быстрые переходы из обороны в атаку, таким образом, забили очень хороший третий гол. Именно в этих компонентах мы превосходили соперников. Но самый главный залог победы – наш характер. Сыграли дисциплинированно на фоне усталости.

Перед игрой я ребятам сказал: да, стадион в Стамбуле супер, есть на что посмотреть, но поле на нем такое, как всюду, нужно отдать все силы, а в следующем раунде будет снова очень сильный соперник, давайте сделаем так, чтобы это был не последний хороший стадион, на котором мы побываем. В общем-то я доволен. Были ошибки, но они всегда бывают, а в целом – ребята молодцы», – рассказал Пономарев.

Ответный матч «Рух» U-19 и «Галатасарай» U-19 проведут 2 ноября в Польше, начало – в 15:00 по киевскому времени.