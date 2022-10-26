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26 октября 2022, 19:25 |
2009
3

Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3. Сенсация от украинцев. Видео голов

Смотрите видеообзор 1-го матча 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА

26 октября 2022, 19:25 |
2009
3
Галатасарай U-19 – Рух U-19 – 1:3. Сенсация от украинцев. Видео голов
ФК Рух Львов

26 октября прошел первый поединок второго раунда Юношеской лиги УЕФА.

В плей-офф представителей лиг «Рух» Львов U-19 нанес сенсационное поражение турецкой команде «Галатасарай» U-19 со счетом 3:1.

🏆 Юношеская лига УЕФА

2-й раунд, 1-й матч, 26 октября, 14:00

Галатасарай U-19 (Турция) – Рух U-19 (Украина) – 1:3

Голы: Акман, 34 – Столярчук, 5, Эрдем, 8 (автогол), Добрянский, 79

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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alex73776
Что там за Месси у Руха,прошёл 4 игроков и отдал хороший пасс перед 3 мячем?
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0
AK.228
#10 - топ 
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0
PETP0
3й гол - відвертий шедевр!
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0
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