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Украина. Премьер лига
26 октября 2022, 18:18 | Обновлено 26 октября 2022, 19:00
1322
4

Европейский суд принял иск УАФ о компенсации ущерба, причиненного рашистами

Украинская ассоциация футбола ищет защиту в Страсбурге

26 октября 2022, 18:18 | Обновлено 26 октября 2022, 19:00
1322
4
Европейский суд принял иск УАФ о компенсации ущерба, причиненного рашистами
EU

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что УАФ подан в Европейский суд по правам человека иск относительно компенсации масштабного ущерба, который нанесен украинскому футболу рашистскими оккупантами.

«Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял к рассмотрению иск Украинской ассоциации футбола относительно компенсации масштабного ущерба, нанесенного украинскому футболу российскими оккупантами. Это серьезный успех нашего футбольного сообщества на пути к наказанию агрессора! Ведь, согласно официальной статистике, ЕСПЧ отказывает в рассмотрении исков против россии в 90-95%. Итак, работа, проведенная командой УАФ, совместно с украинскими и иностранными юристами, региональными ассоциациями и клубами, была реализована на самом высоком качественном уровне. Спасибо за это всем, кто помогал нам в процессе подготовки иска! Иска, который впервые, к большому сожалению, соединил ужасы войны и футбол.

Нам удалось добиться первого важного результата в противостоянии украинского футбола против агрессора благодаря единству всего футбольного сообщества Украины. Параллельно с постоянными обстрелами, эвакуацией, активной помощью военным, медикам и вынужденным переселенцам представители футбольной семьи собирали и систематизировали необходимую информацию, которая позже была профессионально проработана и легла в основу иска в ЕСПЧ. Военная агрессия России продолжается, поэтому мы продолжим обновлять информацию о нанесенном ущербе и посылать ее в ЕСПЧ.

Мы понимаем, что этот иск не вернет погибших представителей нашей футбольной семьи… И именно ради их светлой памяти, поддержки их родных мы должны добиться максимального наказания для агрессора. Фашистская россия будет наказана! Благодаря героизму Вооруженных сил Украины, благодаря бескомпромиссности в противостоянии с врагом руководства страны во главе с Президентом Владимиром Зеленским, благодаря единству футбольного сообщества и всего украинского народа! Слава Героям! Слава ВСУ! Слава Украине!», - написал Павелко в своем Фейсбуке.

Ранее, напомним, стало известно, что у путина признались в новом преступлении против Украины.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола российско-украинская война
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DK1961
То, что кроты сразу меня минусовать начали - ярко показывает, КТО больше всего заинтересован в том, чтобы эта банда осталась на вершине футбольной власти Украины
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-1
DK1961
Патриотизм павелок просто зашкаливает. На ворах шапки горят, и хотят этим отвлечь внимание от преступлений, совершенных ОПГ УАФ. Сам павелко сейчас за рубежом, никак на любимую им (на словах) родину возвращаться не хочет - знает, что повестку НА ПОДОЗРЕНИЕ ему прямо при пересечении границы вручат. Ну а насчет компенсации за причиненные росфутболом убытки - если суд в Страсбурге такое решение и вынесет, украинский футбол такую компенсацию все равно не получит - по накатанной уже схеме все осядет в карманах павелок.
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-3
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