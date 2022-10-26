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Лига чемпионов
26 октября 2022, 17:35 | Обновлено 26 октября 2022, 17:37
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0

Валерий БОНДАРЬ: «У нас еще есть, скажем так, суперфинал»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь – про матч с «Селтиком»

26 октября 2022, 17:35 | Обновлено 26 октября 2022, 17:37
211
0
Валерий БОНДАРЬ: «У нас еще есть, скажем так, суперфинал»
ФК Шахтер Донецк. Валерій Бондарь

Игрок обороны «Шахтера» Валерий Бондарь поделился впечатлениями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1). Как известно, ничья в Глазго предоставила «горнякам» право сыграть в весенней части евросезона. Но открытым остается вопрос: в каком именно турнире они весной 2023 года будут выступать, ведь у команды есть шанс попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Команда уже радуется евровесне?

– Радуемся тому, что добились положительного результата, позволяющего продолжать путь в еврокубках. Этой командой мы впервые играем в Лиге чемпионов и для нас это большой шаг вперед. Однако у нас еще есть, скажем так, суперфинал – очень важный матч для всех болельщиков, для президента клуба, для команды. Это матч, который позволит показать все наши качества, которые мы демонстрировали на протяжении предыдущих пяти игр, и заработать три очка для того, чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Если сравнить первый матч с «Селтиком» и сегодняшний – не казалось ли, что соперник был настроен серьезнее?

– Вы видели и слышали болельщиков, которые просто гонят команду все время вперед. Когда за тебя так переживают, ты не можешь просто отбывать номер и отдаешь все силы на поле. И они это делали. Однако мы достойно противостояли сопернику и провели хороший матч.

– Как тебе атмосфера и насколько сильно ощущалось давление болельщиков?

– Первые 5–10 минут было тяжело, но дальше мы справились, игра уже переходила «из рук в руки»: иногда мы вели, иногда «Селтик» контролировал мяч – был более ровный тайм. Хорошо, что смогли претерпеть эти первые минуты и стартовое давление, которое показывает «Селтик» с каждой командой – с «Реалом», «Лейпцигом». Когда они в течение первых минут активно прессингуют и играют именно на половине поля соперника.

– Что привело к пропущенному мячу?

– Будем разбирать этот эпизод позднее. Сейчас рады тому, что есть, а потом с командой и тренерами сделаем выводы, чтобы больше такого не повторялось.

– Можно ли сказать, что матч с «Лейпцигом» станет самым важным на этом этапе твоей карьеры и для нынешнего «Шахтера»?

– Я надеюсь, это будет не самый важный матч в нашей жизни, в моей карьере и в карьере ребят, ведь мы очень стремимся попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мечтаем быть там и сделаем все для того, чтобы «Шахтер» был в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Селтик Селтик - Шахтер Валерий Бондарь
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Источник ФК Шахтер Донецк
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