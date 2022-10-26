Вундеркинд Палмейраса Эндрик переписал рекорд клуба, которому почти 106 лет

Накануне в поединке 34-го тура бразильской Серии А «Палмейрас» на выезде обыграл «Атлетико Паранаэнсе» (3:1), сделав уверенный шаг к досрочному чемпионству.

Автором одного из забитых мячей «зелено-белых» стал воспитанник их академии 16-летний Эндрик.

На момент проведения матча Эндрику исполнилось 16 лет 3 месяца и 4 дня, вследствие чего он стал самым юным голеадором «Палмейраса» в истории, переписав прежний рекорд, державшийся на протяжении почти 106 лет.

До этого самым молодым бомбардиром «Палмейраса» являлся Эйтор, который свой первый мяч за «зелено-белых» забил в 16 лет 11 месяцев и 14 дней в победном поединке (4:1) против ныне несуществующего «Ассосиасан Атлетика дас Палмейрас» (клуб был расформирован в 1930 году), который состоялся 3 декабря 1916 года.

Примечательно, что прежний рекордсмен Эйтор является лучшим бомбардиром в истории «Палмейраса». На его счету 327 мячей, что намного превышает показатель ближайшего преследователя Сезара Малуко, у которого в активе 180 голов за «зелено-белых».

Отметим, что Эндрика уже сватают в европейские гранды. В частности, интерес к нему приписывают «Пари Сен-Жермен», «Реалу», «Барселоне», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Клаусула форварда по контракту с «Палмейрасом» равна 60 миллионам евро.