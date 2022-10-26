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Франция
26 октября 2022, 12:43 | Обновлено 26 октября 2022, 12:58
589
0

В переговорах Месси с ПСЖ возникли неожиданные проблемы

Стороны сейчас работают над новым контрактом

26 октября 2022, 12:43 | Обновлено 26 октября 2022, 12:58
589
0
В переговорах Месси с ПСЖ возникли неожиданные проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Стороны уже начали переговоры по поводу нового соглашения.

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси на два года, сам 35-летний аргентинец готов на такой шаг. Однако в переговорах возникла довольно неожиданная проблема: деньги. Прошлый сезон «ПСЖ» завершил с убытками в 350 миллионов евро. А Месси требует сохранения текущей зарплаты в 41 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Месси 11 голов и 12 ассистов в 16 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Источник Le Parisien
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