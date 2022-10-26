В переговорах Месси с ПСЖ возникли неожиданные проблемы

Контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Стороны уже начали переговоры по поводу нового соглашения.

«ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси на два года, сам 35-летний аргентинец готов на такой шаг. Однако в переговорах возникла довольно неожиданная проблема: деньги. Прошлый сезон «ПСЖ» завершил с убытками в 350 миллионов евро. А Месси требует сохранения текущей зарплаты в 41 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Месси 11 голов и 12 ассистов в 16 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.