Идол Камп Ноу. Что известно о возможном возвращении Месси в Барселону?

Несколько недель назад футбольную прессу всколыхнула информация о возможном возвращении легендарного аргентинца Лионеля Месси в Барселону, которое якобы планируется летом 2023 года. Первоисточником выступила аргентинская журналистка Вероника Брунати, которая имеет хорошее резюме в южноамериканском футболе и часто выдавала проверенную информацию о ситуации вокруг Месси.

Однако насколько информация Брунати близка к истине на этот раз, и может ли Месси действительно вернуться на Камп Ноу, где стал идолом и иконой при жизни?

Судя по всему, дыма без огня действительно не бывает. Почти сразу же после информации Брунати в прессу начали попадать комментарии высших руководящих лиц Барселоны, в которых между строк читалось одно – исключать возвращения Месси в стане каталонцев не стали. Более того, «блаугранас», очевидно, пытаются работать в направлении достижения договоренности с аргентинцем, который нынче выступает во Франции в рядах Пари Сен-Жермен.

Вице-президент Барселоны по экономическим вопросам Эдуард Ромеу, слова которого приводит испанское издание Diario Sport, заявил, что его клуб «будет готов сделать все возможное для возвращения Месси».

«Мы умеем творить чудеса. Двери нашего клуба для него всегда открыты», – заявил Ромеу.

Не мог остаться в стороне столь горячей темы и президент Барселоны. Жоан Лапорта, как и его помощник по экономике, косвенно подтвердил информацию Брунати, заявив, что хочет, чтобы Месси вернулся, а также планирует провести с аргентинцем личную встречу.

«Вернется ли Месси на Камп Ноу? Об этом мечтаем я и подавляющее большинство каталонцев. Могу сказать одно – на церемонии вручения Золотого мяча я обязательно встречусь с Лео. Я знаю, насколько важна для него Барселона. Сегодня он является футболистом Пари Сен-Жермен, а потому я не буду вдаваться в какие-то детали или подробности. Я уважаю Месси, и мы обсудим с ним все, что нужно», – заявил Лапорта.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Какой-либо конкретики в настоящий момент действительно ждать не стоит, ведь действующий контракт Месси с ПСЖ истекает в конце сезона, а потому вести официальные переговоры с заинтересованными клубами аргентинец получит возможность не ранее января. Что правда, неофициальным контактам Лео с руководством Барселоны никто воспрепятствовать не может.

Известно, что руководство Пари Сен-Жермен уже выразило заинтересованность в том, чтобы Месси остался в Париже. Для этого боссы французского клуба, как сообщает Cadena SER, вышли на аргентинца с предложением о пролонгации сотрудничества еще на два года. Кроме этого, в ПСЖ готовы не просто сохранить уровень нынешнего оклада для 35-летнего ветерана, но и обсудить возможность его повышения в размере на 20%.

На текущий момент Месси находится на третьем месте в когорте профессиональных футболистов с самым высоким заработком в мире. Аргентинец имеет лишь на 3 миллиона евро в год меньше, чем его многолетний главный оппонент в борьбе за всевозможные индивидуальные награды Криштиану Роналду, а также на 15 миллионов меньше, чем нынешний одноклубник Килиан Мбаппе. Повышение оклада гарантированно позволит Лионелю обойти португальца и, в случае сохранения дополнительных доходов от коммерции, возможно, даже вернуть себе первую строчку, отодвинув еще на год-два с вершины Мбаппе.

Другое дело, что Барселона ныне пребывает отнюдь не в лучшем экономическом положении. Клуб де-факто переживает кризис, из-за чего вынужден идти на максимально возможные сокращения бюджета и поиск новых возможностей для заработка. В такой ситуации конкурировать с богатым ПСЖ для каталонцев почти невозможно, даже если речь заходит о вопросе возвращения Месси.

Поэтому, говоря глобально, перед Месси в ближайшее время встанет вопрос о том, что выбрать – деньги или красивую историю. В ПСЖ аргентинцу выпадет возможность как следует заработать перед окончанием карьеры, но в Барселоне Лео провел семнадцать лет профессиональной карьеры, став одним из лучших игроков в истории всего мирового футбола. Очевидно, что уже сейчас Месси вступает в завершающий этап карьеры, и провести его на родном Камп Ноу было бы невероятно красивой историей, что понимают не только боссы Барселоны, но и сам Лео.

Едва ли не единственной серьезной проблемой, которая освещалась в прессе, помимо денег, является тот факт, что Месси до сих пор имеет обиду на нынешнее руководство Барселоны по поводу того, как аргентинцу пришлось покинуть стан каталонцев летом 2021-го. Издание Marca утверждает, что Лео не желает контактировать с Лапортой и хотел бы, чтобы Барселону сперва покинули некоторые люди, прежде чем он рассмотрит возможность возвращения.

Неизвестно, насколько правдивой является такая информация, но она, по сути, видится вполне решаемой. Лапорта, как опытный руководитель, всегда может выйти к публике и официально сделать шаг навстречу Месси, после чего мяч, как принято говорить, будет уже всецело на половине поля Лео, и под давлением болельщицкого мнения тот вряд ли откажется вернуться исключительно по причине каких-то давних размолвок и недопонимания.

Интересно, что Лапорта уже сделал такой себе шаг на опережение в этом вопросе. В начале октября стало известно об инициативе президента Барселоны увековечить память про Месси возле родной арены клуба Камп Ноу.

«Мы построим статую Лео Месси за пределами Камп Ноу. Решение об этом уже принято», – заявил Лапорта.

Так что в Барселоне действительно серьезно нацелены побороться за возвращение Месси. Клуб достаточно грамотно ведет себя в информационном пространстве и, не исключено, именно с его подачи и были запущены слухи о вероятном камбэке Лео летом следующего года. Если каталонцы и далее будут предпринимать ряд шагов и делать недвусмысленные заявления по этому поводу, то Месси придется крайне непросто в имиджевом плане, потому как ПСЖ для него – это все равно лишь временная остановка, а вот Барселона – навсегда родной дом, вернуться в который все равно когда-то, но придется, даже несмотря на прошлые обиды и мелкие разочарования…

Текст: Meta.ua/sport