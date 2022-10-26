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Лига чемпионов
26 октября 2022, 12:34 | Обновлено 26 октября 2022, 12:41
98
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Барселона – одна из лучших команд Европы»

Наставник «Баварии» – о сопернике по предстоящему матчу

26 октября 2022, 12:34 | Обновлено 26 октября 2022, 12:41
98
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Барселона – одна из лучших команд Европы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«У «Барселоны» много новичков, которые хорошо подходят под ее философию. Это, безусловно, одна из лучших команд Европы, что вы могли видеть в первом тайме нашего последнего матча. Уверен, завтра они снова это продемонстрируют», - сказал Нагельсманн.

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится в среду, 26 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Юлиан Нагельсманн Бавария Барселона - Бавария Барселона Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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