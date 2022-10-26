Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Барселона – одна из лучших команд Европы»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«У «Барселоны» много новичков, которые хорошо подходят под ее философию. Это, безусловно, одна из лучших команд Европы, что вы могли видеть в первом тайме нашего последнего матча. Уверен, завтра они снова это продемонстрируют», - сказал Нагельсманн.

Матч «Барселона» – «Бавария» состоится в среду, 26 октября. Начало в 22:00 по Киеву.