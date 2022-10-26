Кто заслуживал победу? Статистики назвали xG команд в матче Селтик – Шахтер

Накануне в Глазго состоялся матч пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Селтик» принимал «Шахтер». Игра завершилась ничьей 1:1, благодаря чему «горняки» обеспечили себе евровесну, продолжая претендовать и на плей-офф Лиги чемпионов.

Показатель ожидаемых голов (xG) «Шахтера» в этом матче составил 1,34. Для этого «горнякам» потребовалось нанести 7 ударов, из которых 3 пришлись в створ. Интересно, что самыми опасными моментами у гостей оказались нереализованные шансы Зубкова (0,45xG) и Сикана (0,28xG), а гол Мудрика статистики оценили в 0,24xG.

У «Селтика» статистики насчитали вдвое больше ударов – 14, из которых 5 пришлись в створ ворот. Показатель xG у шотландской команды оказался даже несколько меньшим, чем у украинцев – 1,29xG. Самый «убойный» момент у «Селтика» имел Якумакис – на 33-й минуте он был оценен в 0,33xG и стал голевым.

Отметим, что «Селтик» больше контролировал мяч (54% против 46%), а также лучше показал себя в единоборствах (51% выигранных против 46%).