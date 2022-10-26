Оценки за матч Селтик – Шахтер. Лучшие у горняков – Мудрик и Трубин

Донецкий «Шахтер» завоевал ничью против шотландского «Селтика» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

На гол Георгиоса Якумакиса (34 мин) отличным выстрелом в девятку ответил Михаил Мудрик (58 мин). На 72-й минуте Даниил Сикан после паса-конфетки от Михаила Мудрика не забил мяч в пустые ворота.

Турнирное положение: Реал (10 очков), РБ Лейпциг (9), Шахтер (6), Селтик (2). Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну. Для выхода в 1/8 финала ЛЧ горнякам нужно 2 ноября в Варшаве победить РБ Лейпциг с любым счетом.

Лучшими игроками по оценкам Sport.ua у горняков стали Михаил Мудрик и Анатолий Трубин (оценки 7.5).

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 25 октября

Селтик (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Голы: Якумакис, 34 – Мудрик, 58

Оценки Sport.ua за матч:

Замены Селтика: Маеда – 6,0; Форрест – 5,5; Муй – 5,5; Тернбулл – б/о.

Замены Шахтера: Сикан – 5,5; Кривцов – б/о; Петряк – б/о.