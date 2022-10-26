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Лига чемпионов
26 октября 2022, 02:45 | Обновлено 26 октября 2022, 03:16
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Оценки за матч Селтик – Шахтер. Лучшие у горняков – Мудрик и Трубин

Матч 5-го тура Лиги чемпионов в Шотландии завершился вничью со счетом 1:1

26 октября 2022, 02:45 | Обновлено 26 октября 2022, 03:16
192
0
Оценки за матч Селтик – Шахтер. Лучшие у горняков – Мудрик и Трубин
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» завоевал ничью против шотландского «Селтика» (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

На гол Георгиоса Якумакиса (34 мин) отличным выстрелом в девятку ответил Михаил Мудрик (58 мин). На 72-й минуте Даниил Сикан после паса-конфетки от Михаила Мудрика не забил мяч в пустые ворота.

Турнирное положение: Реал (10 очков), РБ Лейпциг (9), Шахтер (6), Селтик (2). Шахтер гарантировал себе еврокубковую весну. Для выхода в 1/8 финала ЛЧ горнякам нужно 2 ноября в Варшаве победить РБ Лейпциг с любым счетом.

Лучшими игроками по оценкам Sport.ua у горняков стали Михаил Мудрик и Анатолий Трубин (оценки 7.5).

🏆 Лига чемпионов. 5-й тур, 25 октября

Селтик (Шотландия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Голы: Якумакис, 34 – Мудрик, 58

Оценки Sport.ua за матч:

Замены Селтика: Маеда – 6,0; Форрест – 5,5; Муй – 5,5; Тернбулл – б/о.

Замены Шахтера: Сикан – 5,5; Кривцов – б/о; Петряк – б/о.

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Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик - Шахтер оценки Sport.ua Михаил Мудрик Анатолий Трубин
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Источник Sport.ua
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