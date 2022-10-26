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Лига Чемпионов
Боруссия Д
25.10.2022, FT 0 : 0
Ман Сити
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 04:00 | Обновлено 26 октября 2022, 05:01
153
0

Боруссия Д – Ман Сити – 0:0. Как Марез не забил пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

26 октября 2022, 04:00 | Обновлено 26 октября 2022, 05:01
153
0
Боруссия Д – Ман Сити – 0:0. Как Марез не забил пенальти. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 0:0.

Форвард английского клуба Рияд Марез не реализовал пенальти на 58-й минуте. Нападающий горожан Эрлинг Холанд второй раз сыграл против своей бывшей команды

Оба клуба гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Турнирная ситуация: «Манчестер Сити» (11 очков), «Боруссия» Д (8), «Севилья» (5), «Копенгаген» (2).

Лига чемпионов. Группа G

5-й тур, 25 октября, Дортмунд

Боруссия Д (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0

Незабитый пенальти: Рияд Марез, 58 мин.

Боруссия Д – Ман Сити – 0:0. Как Марез не забил пенальти. Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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