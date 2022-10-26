Боруссия Дортмунд и Ман Сити разошлись по нулям. Оба клуба – в плей-офф
Норвежец Эрлинг Холанд второй раз сыграл против своей бывшей команды
В матче 5-го тура Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 0:0.
Форвард английского клуба Рияд Марез не реализовал пенальти на 58-й минуте.
Нападающий горожан Эрлинг Холанд второй раз сыграл против своей бывшей команды
Оба клуба гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Турнирная ситуация: «Манчестер Сити» (11 очков), «Боруссия» Д (8), «Севилья» (5), «Копенгаген» (2).
Лига чемпионов. Группа G
5-й тур, 25 октября, Дортмунд
Боруссия Д (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0
Незабитый пенальти: Рияд Марез, 58 мин.
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