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Лига Чемпионов
Боруссия Д
25.10.2022, FT 0 : 0
Ман Сити
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Лига чемпионов
26 октября 2022, 00:12 | Обновлено 26 октября 2022, 00:48
103
0

Боруссия Дортмунд и Ман Сити разошлись по нулям. Оба клуба – в плей-офф

Норвежец Эрлинг Холанд второй раз сыграл против своей бывшей команды

26 октября 2022, 00:12 | Обновлено 26 октября 2022, 00:48
103
0
Боруссия Дортмунд и Ман Сити разошлись по нулям. Оба клуба – в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счетом 0:0.

Форвард английского клуба Рияд Марез не реализовал пенальти на 58-й минуте.

Нападающий горожан Эрлинг Холанд второй раз сыграл против своей бывшей команды

Оба клуба гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турнирная ситуация: «Манчестер Сити» (11 очков), «Боруссия» Д (8), «Севилья» (5), «Копенгаген» (2).

Лига чемпионов. Группа G

5-й тур, 25 октября, Дортмунд

Боруссия Д (Германия) – Манчестер Сити (Англия) – 0:0

Незабитый пенальти: Рияд Марез, 58 мин.

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Лига чемпионов Боруссия Д - Манчестер Сити Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанд Рияд Марез пенальти
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Источник Sport.ua
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