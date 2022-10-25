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Чемпионат Европы
25 октября 2022, 20:36 | Обновлено 25 октября 2022, 20:39
294
0

Владислав ВАНАТ: «Сборную Украины никто не испугает»

Нападающий – о перспективах молодежной сборной Украины на Евро-2023

25 октября 2022, 20:36 | Обновлено 25 октября 2022, 20:39
294
0
Владислав ВАНАТ: «Сборную Украины никто не испугает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат дал оценку шансам сборной Украины U-21 в финальной части чемпионата Европы 2023 года. Как известно, в группе предварительного раунда турнира подопечных Руслана Ротаня ждут поединки с командами Румынии, Испании и Хорватии. Евро-2023 состоится с 21 июня по 8 июля будущего года.

«У нас подобралась любопытная группа с сильными соперниками. Но сборную Украины никто не испугает, если мы будем играть в свой футбол. Уверен, что у нас есть хорошие шансы достойно представить страну на столь большом футбольном форуме», - заявил Ванат.

Ранее своим мнением о предстоящем Евро-2023 и перспективах на нем украинской сборной поделился хавбек Михаил Мудрик.

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сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Владислав Ванат
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Источник Украинская ассоциация футбола
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