Владислав ВАНАТ: «Сборную Украины никто не испугает»

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат дал оценку шансам сборной Украины U-21 в финальной части чемпионата Европы 2023 года. Как известно, в группе предварительного раунда турнира подопечных Руслана Ротаня ждут поединки с командами Румынии, Испании и Хорватии. Евро-2023 состоится с 21 июня по 8 июля будущего года.

«У нас подобралась любопытная группа с сильными соперниками. Но сборную Украины никто не испугает, если мы будем играть в свой футбол. Уверен, что у нас есть хорошие шансы достойно представить страну на столь большом футбольном форуме», - заявил Ванат.

Ранее своим мнением о предстоящем Евро-2023 и перспективах на нем украинской сборной поделился хавбек Михаил Мудрик.