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  4. Михаил МУДРИК: Надеюсь, на Евро-2023 главным открытием станет Украина U-21
Молодежные турниры
25 октября 2022, 16:51 |
215
0

Михаил МУДРИК: Надеюсь, на Евро-2023 главным открытием станет Украина U-21

Правда, не факт, что сам Мудрик сыграет на турнире

25 октября 2022, 16:51 |
215
0
Михаил МУДРИК: Надеюсь, на Евро-2023 главным открытием станет Украина U-21
uaf.ua

Сборная Украины U-21 летом должна сыграть на Евро-2023, где в группе сразится с Испанией, Хорватией и Румынии. Хавбек Михаил Мудрик рассчитывает на удачное выступление.

«На таком турнире каждый может удивить, это касается и нашей группы. Все считают, что самым сложным будет матч против Испании, но я думаю, что и с Румынией, и с Хорватией тоже будет непросто. Но очень надеюсь, что главным открытием турнира станет сборная Украины».

«Нас не считают фаворитами, и это может сыграть нам на руку», — сказал Мудрик.

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Михаил Мудрик Евро-2023 U-21 сборная Украины по футболу U-21
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Источник Украинская ассоциация футбола
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