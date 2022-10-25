Михаил МУДРИК: Надеюсь, на Евро-2023 главным открытием станет Украина U-21
Правда, не факт, что сам Мудрик сыграет на турнире
Сборная Украины U-21 летом должна сыграть на Евро-2023, где в группе сразится с Испанией, Хорватией и Румынии. Хавбек Михаил Мудрик рассчитывает на удачное выступление.
«На таком турнире каждый может удивить, это касается и нашей группы. Все считают, что самым сложным будет матч против Испании, но я думаю, что и с Румынией, и с Хорватией тоже будет непросто. Но очень надеюсь, что главным открытием турнира станет сборная Украины».
«Нас не считают фаворитами, и это может сыграть нам на руку», — сказал Мудрик.
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