Михаил МУДРИК: Надеюсь, на Евро-2023 главным открытием станет Украина U-21

Сборная Украины U-21 летом должна сыграть на Евро-2023, где в группе сразится с Испанией, Хорватией и Румынии. Хавбек Михаил Мудрик рассчитывает на удачное выступление.

«На таком турнире каждый может удивить, это касается и нашей группы. Все считают, что самым сложным будет матч против Испании, но я думаю, что и с Румынией, и с Хорватией тоже будет непросто. Но очень надеюсь, что главным открытием турнира станет сборная Украины».

«Нас не считают фаворитами, и это может сыграть нам на руку», — сказал Мудрик.