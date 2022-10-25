Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – Аполлон Лимасол
Лига конференций
25 октября 2022, 14:55 | Обновлено 25 октября 2022, 15:11
176
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – Аполлон Лимасол

Встреча состоится в четверг, 27 октября

25 октября 2022, 14:55 | Обновлено 25 октября 2022, 15:11
176
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – Аполлон Лимасол
СК Днепр-1

В четверг, 27 октября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» из Лимасола.

Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Днепр-1» – «Аполлон». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок «Днепр-1» – «Аполлон» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Аполлон».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
УЕФА назначил судей на матч Лиги конференций Днепр-1 – Аполлон
У Днепра-1 кадровые проблемы. Три ключевых игрока не сыграют с Аполлоном
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
где смотреть Днепр-1 - Аполлон Аполлон Лимасол Днепр-1 Лига конференций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Австралийское лобби. Почему в Селтике так много японцев
Футбол | 25 октября 2022, 10:15 0
Австралийское лобби. Почему в Селтике так много японцев
Австралийское лобби. Почему в Селтике так много японцев

Ставка «кельтов» на представителей Страны восходящего солнца имеет вполне логичное обоснование…

Игорь СУРКИС: «Шантаж агентов Цыганкова на меня не подействовал»
Футбол | 25 октября 2022, 13:05 17
Игорь СУРКИС: «Шантаж агентов Цыганкова на меня не подействовал»
Игорь СУРКИС: «Шантаж агентов Цыганкова на меня не подействовал»

Президент «Динамо» - о ситуации с контрактом вингера команды

Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Футбол | 25.10.2022, 08:50
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Курьез дня. Украинский комментатор работал на двух матчах одновременно
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Футбол | 24.10.2022, 15:00
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Футбол | 24.10.2022, 17:43
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
24.10.2022, 20:36 9
Футбол
Военком Киева: «Повестку стоит ждать всем мужчинам в возрасте до 60 лет»
Военком Киева: «Повестку стоит ждать всем мужчинам в возрасте до 60 лет»
24.10.2022, 14:57 10
Война
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
Президент Руха жестко раскритиковал руководство УАФ
24.10.2022, 13:08 16
Футбол
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
24.10.2022, 22:50 12
Война
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
Обошел Джошуа. Уайлдер вышел на 1-е место в рейтинге супертяжей
24.10.2022, 18:54 1
Бокс
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
24.10.2022, 18:12 30
Футбол
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
Я умирала от боли и не могла ничего понять. Ястремская попала в больницу
23.10.2022, 19:00 7
Теннис
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
23.10.2022, 17:33 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности