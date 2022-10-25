В четверг, 27 октября, состоится поединок пятого тура группового раунда Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского «Аполлона» из Лимасола.

Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Днепр-1» – «Аполлон». Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Поединок «Днепр-1» – «Аполлон» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Аполлон».