И президент, и Лана Дель Рэй, и Род Стюарт: широкий спектр фанов Селтика

«Шахтеру» в сегодняшнем поединке против «Селтика» придется выдержать не только силу игроков в бело-зеленых футболках, но и пресс трибун «Селтик Парка», а он может оказаться мощным.

Баррикады и конец стадионным попойкам

Накануне матча между киевским «Динамо» и «Селтиком» в столице Украины в ноябре 1986 г. по Киеву ходили слухи о локальных драках фанатов двух команд: то в формате двое на двое, то четыре на четыре. Ретрансляторы такой молвы замечали: заканчивалось все приездом милиции, задержанием парней в бело-синих шарфах и показательным игнорированием правонарушений со стороны иностранных гостей. Правда, как поговаривали тогда в киевской болельщицкой среде, и киевлян ненадолго задерживали в милицейских участках: профилактическими беседами наказание и ограничивалось.

Поклонники «Селтика» издавна отличались, кроме изрядной шумливости задиристым нравом. Газеты начала ХХ ст. писали о фан-беспорядках после финала Кубка Шотландии между «Селтиком» и «Рейнджерс» еще в 1909 г. Тогда безумный фан-люд даже возвел на поле стадиона «Хэмпден» баррикады, которые были подожжены перед атакой полицейских. Столкновения длились более двух часов, а несколько полисменов получили несовместимые с жизнью ножевые ранения.

Во второй половине ХХ ст. очередные хулиганские проделки фанов «Селтика» и «Рейнджерс» повлекли за собой запрет на продажу алкоголя на шотландских стадионах. Джим Мактеггот – один из лидеров фанатской группировки «Рейнджерс» ICF – говорит, что те беспорядки после финала Кубка Шотландии в 1980 г. были «самыми страшными, которые он когда-либо видел». А за плечами у этого старого футбольного хулигана, которому уже на рубеже ХХ и ХХІ веков был пожизненно запрещен вход на стадионы, ой как много всякого околофутбола. Тогда «Селтик» забил решающий гол на последней минуте, и его фаны бросились на поле, празднуя. Но поклонники «Рейнджерс» решили испортить веселье извечным врагам и также ринулись на поле. Как следствие, грандиозная драка, и после – никаких пьянок на территории шотландских спортивных арен.

Сколько же их?

По социологическим оценкам, в 2003 г. в общей сложности «Селтик» поддерживало 9 млн человек по всему миру, из них около 1 млн в Северной Америке. Есть ли еще столь популярный зарубежный клуб в этом регионе?

В 2010-х гг. «Селтик», по результатам исследований Футбольной обсерватории CIES, был 16-м клубом в мире по популярности. В то же время, в Шотландии его поддерживало 36,5% тамошних любителей футбола. Эта цифра является самой большой среди конкурентов внутри Шотландии.

Если вести речь о текущем сезоне, то средняя посещаемость домашних матчей «кельтов» в чемпионате составляет на сегодня 58 661. Это – едва ли не самая большая для «Селтика» цифра в XXI веке! Уже более двух десятков лет назад 59 375 человек в среднем посещало матчи во второй части сезона-2000/01, то есть уже в XXI веке. Посещаемость же в другие сезоны ощутимо уступает нынешней.

Среди хулиганских группировок «Селтика» в разное время выделялись Celtic Soccer Crew, Roman Catholic Casuals, Style Mile Vandals (эти активны и сейчас, близкие отношения поддерживают с ультралевыми фанатами «Ливорно»), Comrades, Rude Bhoys. Деятельность первой подробно разобрал Джон О'Кейн в документальной 256-страничной книге Celtic Soccer Crew, увидевшей свет в 2006 г. Сам О'Кейн прошел длительный и тернистый путь футбольного хулигана. Против него было возбуждено 33 уголовных дела, включая и обвинение в покушении на убийство в 18-летнем возрасте. Как отмечали издатели в аннотации, «это литературное произведение-исповедь дает читателю представление о том, что именно превращает человека в карьерного хулигана».

«Бригадиры» и их шлягер

В 2006 г. был основан левый фронт болельщиков «Селтика», получивший название Green Brigade. Его члены декларируют выступления против «фашизма, расизма, религиозной ненависти и сионизма». «Бригадиры» поддерживали Ирландскую республиканскую армию, выступали и выступают против внешней политики Великобритании (в частности, не слишком лояльно относятся к помощи Украине в войне против взбесившегося соседа).

К тому же, Green Brigade известна своей широкой поддержкой Палестины. В последнем матче чемпионата в сезоне-2011/2012 «бригадиры» приволокли на стадион баннер с надписью: «Чувство собственного достоинства ценнее еды». Представитель их движения заявил: «Мы сделали это из солидарности, чтобы сообщить всему миру об этом и совершить добрый поступок. Стремимся к тому, чтобы палестинцы знали, что мы думаем о них, и призываем гражданское общество Шотландии взглянуть на несправедливость в Палестине».

В сезоне-2013/2014 фанаты «Селтика» на матче Лиги чемпионов против «Милана» водрузили на секторе баннеры с изображениями шотландского национального героя рыцаря Уильяма Уоллеса (еще на рубеже ХІІІ и ХIV веков воевал за независимость Шотландии от Англии) и североирландского политика и деятеля ИРА Бобби Сэндса (умер во время так называемой Ирландской голодовки в 1981 г. за расширение прав заключенных; на его похороны собралось 100 000 человек) с подписью «Террорист или мечтатель?». За такую ​​политическую агитацию клуб был наказан штрафом в 50 тысяч евро.



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17 августа 2016 г. парни в бело-зеленых шарфах на матче Лиги чемпионов УЕФА против «Хапоэля» из Беэр-Шевы («Селтик» победил 5:2) подняли более 100 палестинских флагов, которые запрещено было демонстрировать на матчах. Как следствие, УЕФА оштрафовал клуб на крупную сумму. Green Brigade начала собирать средства: в итоге, более 82 тысяч фунтов стерлингов было отправлено в благотворительную организацию Medical Aid for Palestinians и детский культурно-оздоровительный центр в Вифлееме Lajee Centre. К слову, это был уже девятый случай, когда «Селтик» был оштрафован УЕФА за пропалестинскую политическую агитацию на трибунах в течение всего лишь двух лет.

Уже в наше время в ответ на убийство Джорджа Флойда Green Brigade горячо поддержала движение Black Lives Matter и сменила ряд уличных вывесок в Глазго, «переименовав» их в честь выдающихся лидеров и активистов движений за гражданские права темнокожих.

На трибунах как дома, так и на выезде «бригадиры» поют свой вариант партизанской песни Bella Ciao. Вдохновляют ли они хоровым исполнением этого «шлягера» игроков, не знаю, но по крайней мере свои незаурядные вокальные данные демонстрируют.

И селебритис без ума от «Селтика»!

Есть у «Селтика» болельщики и среди селебритис. Так, поклонниками «кельтов» себя позиционируют американский актер Роберт Дауни-младший, американская певица Лана Дель Рей, бывший лидер группы «Оазис» Ноэл Галлахер, ирландский боец ​​смешанных единоборств Коннор Макгрегор, бывший президент Албании Илир Мета. Немало свидетельств и особой симпатии британского рок-певца Рода Стюарта к «Селтику». Он нисколько не скрывает своих эмоций, со слезами радости воспринимая, к примеру, былую победу «кельтов» над «Барсой» в Лиге чемпионов.



Род Стюарт на домашнем матче «Селтика»

Поддерживает «Селтик» и британский левый политический активист, уроженец Данди Джордж Галлоуэй – пылкий поклонник нынешней российской власти и сирийского режима Башара Асада. В своем рабочем кабинете (обставленном, к слову, эксклюзивной дорогостоящей мебелью) этот персонаж на самом видном месте держит портрет Че Гевары. Когда-то, в начале путинской донбасской кампании, в 2014 г. Галлоуэй потребовал от тогдашнего принца Чарлза извинений за то, что будущий монарх, видите ли, сравнил путина с гитлером. Кроме того, Галлоуэй постоянно публично сожалеет о распаде СССР, ведь, по его мнению, это привело к созданию однополярного мира.

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Не проявят ли особого негатива поклонники левых идей (а их представительство на трибунах «Селтик Парка» будет немалым!) в бело-зеленых шарфиках к украинскому клубу? Хорошо им, вероятно, исповедовать левачество в развитой стране: наеденный жир у большинства из них отнюдь не выдает бескомпромиссного борца за счастье пролетариата. Тем не менее, Bella Ciao на трибунах сегодня будет звучать громко, а реакция фанатов на то, что будет происходить на поле, будет бурной. Впрочем, и сугубо футбольные аргументы у «Селтика» налицо. Однако наличествуют они и у «Шахтера». Что ж, ожидаем острейшую футбольную «дискуссию»!

Алексей РЫЖКОВ