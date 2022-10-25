Во вторник, 25 октября, состоится матч 5-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Скорук» Томаковка примет ГФК «Металлург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге Украины. Группа B

14:00. Скорук Томаковка – Металлург