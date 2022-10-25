25.10.2022 14:00 - : -
Украина. Первая лига25 октября 2022, 07:40 |
25
0
Скорук – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 25 октября в 14:00
25 октября 2022, 07:40 |
25
0
Во вторник, 25 октября, состоится матч 5-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Скорук» Томаковка примет ГФК «Металлург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.
Турнирное положение в Первой лиге Украины. Группа B
14:00. Скорук Томаковка – Металлург
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2022, 05:19 0
Француз поделился планами
Футбол | 24 октября 2022, 23:29 7
После провала телепула финансовые условия для клубов резко понизились
Футбол | 24.10.2022, 20:36
Футбол | 24.10.2022, 18:12
Бокс | 24.10.2022, 10:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.10.2022, 19:00 5
24.10.2022, 10:17 7
23.10.2022, 13:26 7
23.10.2022, 16:15 19
24.10.2022, 15:00 5
24.10.2022, 17:43 13
24.10.2022, 09:50 11
24.10.2022, 22:50 6