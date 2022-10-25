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Чемпионат Украины
Скорук
25.10.2022 14:00 - : -
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
25 октября 2022, 07:40 |
25
0

Скорук – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 25 октября в 14:00

25 октября 2022, 07:40 |
25
0
Скорук – Металлург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ГФК Металлург

Во вторник, 25 октября, состоится матч 5-го тура группы Б Первой лиги Украины, в котором «Скорук» Томаковка примет ГФК «Металлург». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге Украины. Группа B

14:00. Скорук Томаковка – Металлург

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Источник Sport.ua
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