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Скорук
25.10.2022, FT 1 : 1
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
25 октября 2022, 16:20 |
114
0

Первая лига. Металлург Запорожье сыграл вничью со Скоруком

Состоялся перенесенный матч пятого тура

25 октября 2022, 16:20 |
114
0
Первая лига. Металлург Запорожье сыграл вничью со Скоруком
ФК Скорук

Сегодня, 25 октября состоялся перенесенный матч пятого тура Первой лиги между «Скоруком» и «Металлургом» из Запорожья. Команды обменялись голами в начала второго тайма и сыграли вничью 1:1.

«Скорук» – «Металург» Запорожье – 1:1
Голы: Шмигельский 54 – Кича 53
Удаление: Векляк 90+2 (Металлург)

«Скорук»: Игорь Варцаба, Сергей Заец, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев (Илья Цуркан, 80), Александр Мишуренко, Артем Перебора, Святослав Шаповалов (Даниил Боженар, 84), Владислав Клименко, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь

«Металлург»: Назар Байда, Богдан Сокол (Максим Воробей, 64), Егор Шалфеев, Валерий Сад (Алексей Сидоров, 64), Богдан Могильный (Владимир Белоцерковец, 30) , Владислав Дворовенко, Дмитрий Крапивный, Богдан Векляк, Сергей Басов, Александр Снижко

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Источник Sport.ua
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