Первая лига. Металлург Запорожье сыграл вничью со Скоруком

Сегодня, 25 октября состоялся перенесенный матч пятого тура Первой лиги между «Скоруком» и «Металлургом» из Запорожья. Команды обменялись голами в начала второго тайма и сыграли вничью 1:1.

«Скорук» – «Металург» Запорожье – 1:1

Голы: Шмигельский 54 – Кича 53

Удаление: Векляк 90+2 (Металлург)

«Скорук»: Игорь Варцаба, Сергей Заец, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев (Илья Цуркан, 80), Александр Мишуренко, Артем Перебора, Святослав Шаповалов (Даниил Боженар, 84), Владислав Клименко, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь

«Металлург»: Назар Байда, Богдан Сокол (Максим Воробей, 64), Егор Шалфеев, Валерий Сад (Алексей Сидоров, 64), Богдан Могильный (Владимир Белоцерковец, 30) , Владислав Дворовенко, Дмитрий Крапивный, Богдан Векляк, Сергей Басов, Александр Снижко