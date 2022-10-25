Цифры и факты. Важнейшие события 9-го тура УПЛ

«Днепр-1» обновляет сразу 4 личных рекорда, продлив общую голевую и беспроигрышную серии до 14 матчей (+13=1), безничейную гостевую – до 12 (+9-3), а победную на чужих полях – до 7 (мячи 17-3).

Завершается домашняя безничейная серия «Динамо» в баталиях с «Ворсклой», которая составила 16 игр. Последний раз бело-синие делили очки с бело-зелеными в родных стенах еще 22 апреля 2007 года – 1:1.

Динамовцы забивают полтавчанам 11 игр кряду.

Киевляне подписывают 60-ю мировую на своем поле.

40-й раз поражает ворота соперников в чемпионатах Украины в рядах «Динамо» Виталий Буяльский.

Виталий Буяльский забивает «Ворскле» в УПЛ больше, чем кому-либо – 8 мячей (7 – за «Динамо», 1 – за «Говерлу»).

Владимир Чеснаков становится 30-м игроком за годы независимости, проведшим 400 матчей в составе украинских команд (ЧУ – 339, КУ – 36, СК – 1, ЕК – 24).

«Александрия» 3-й раз подряд берет верх над «Львовом» на своем поле, забив в сумме 5 голов и не пропустив ни одного.

Подопечные Юрия Гуры празднуют 3-ю викторию кряду (мячи 6-1).

Домашняя безничейная серия черно-желто-зеленых достигает 17 игр (+10-7).

Олег Дулуб, который проводил 20-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Львова», терпит 20-е поражение в чемпионатах Украины, в том числе 10-е во главе львовян.

«Львов» не может забить в гостях у «Александрии» 302 минуты подряд.

«Заря» побеждает «Верес» в общем 4-й раз кряду (мячи 6-0), а в гостях - 3-й (мячи 3-0).

Общая безголевая серия ровенчан в поединках с луганчанами достигает 389 минут, а домашняя – 282-х.

«Колос» подписывает 10-ю мировую на своем поле.

Подопечные Ярослава Вишняка повторяют личный рекорд, не зная поражений в родных стенах 7 игр подряд (+5=2).

Павел Ориховский становится 8-м игроком «Колоса», проведшим 50 матчей в УПЛ.

Евгений Селин на 357-й минуте прерывает рекордную домашнюю сухую серию ковалевцев.

«Ингулец» проводит 50-й матч в элитном дивизионе.

Красно-желтые продлевают свою «рекордную» гостевую серию без побед до 11 игр (=6-5).

Роман Дебелко на 354-й минуте прерывает домашнюю серию «Кривбасса» без забитых мячей.

«Рух» подписывает 10-ю мировую на своем поле.

Желто-черные обновляют личный антирекорд, пропуская дома 5 игр подряд.

«Металлист 1925» продлевает свою «рекордную» безвыигрышую гостевую серию до 7 матчей (=2-5).

Артем Габелок на 301-й минуте прерывает безголевую серию харьковчан на чужих полях.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Юрий Панькив («Рух»), 50-й – Кирилл Дрышлюк («Александрия») и Александр Кучеренко («Ингулец»), 1-й – Никита Кононов («Днепр-1»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Даниил Скорко («Александрия»).

15-й мяч в УПЛ забивает Владлен Юрченко, 5-й – Денис Антюх.

В 3-й команде элиты открывают голевой счет Роман Дебелко («Кривбасс») и Владлен Юрченко («Ворскла»), во 2-й – Денис Антюх («Заря»), Даниил Кравчук («Ингулец») и Евгений Селин («Черноморец»).

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Роман Дебелко (в 60-й игре).

Денис Антюх становится автором 150-го гола сезона-2022/23.

5-й пенальти из 6 реализовывает Павел Ориховский.

Третий матч подряд не уходит с поля без гола Алексей Довгий.

В рекордный 30-й раз удаляет игрока хозяев арбитр из Днепра Виталий Романов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ