Украина. Премьер лига23 октября 2022, 19:23 | Обновлено 23 октября 2022, 19:42
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Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
Одесский «Черноморец» замыкает рейтинг команд по состоянию на 23 октября
23 октября 2022, 19:23 | Обновлено 23 октября 2022, 19:42
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С 22 по 24 октября проходит 8-й тур Украинской Премьер-лиги.
«Днепр-1» на выезде переиграл «Металлист» (1:0) и теперь опережает «Шахтер» на 3 очка, хотя у «горняков» игра в запасе.
Киевское «Динамо» после ничьей с полтавской «Ворсклой» (1:1) занимает 8-е место (10 очков).
В аутсайдерах находится одесский «Черноморец» (2 пункта).
🏆 УПЛ. 9-й тур
22 октября
- 🔸 13:00. Минай – Шахтар Донецк – перенесен
- 🔸 15:00. Александрия – Львов – 2:0
23 октября
- 🔸 13:00. Верес Ровно – Заря Луганск – 0:1
- 🔸 13:00. Динамо Киев – Ворскла Полтава – 1:1
- 🔸 13:00. Металлист Харьков – Днепр-1 – 0:1
- 🔸 15:00. Рух Львов – Металлист 1925 Харьков – 1:1
24 октября
- 🔸 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Ингулец Петрово
- 🔸 15:00. Колос Ковалевка – Черноморец Одесса
Турнирная таблица УПЛ
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