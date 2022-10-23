Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине

​​С 22 по 24 октября проходит 8-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Днепр-1» на выезде переиграл «Металлист» (1:0) и теперь опережает «Шахтер» на 3 очка, хотя у «горняков» игра в запасе.

Киевское «Динамо» после ничьей с полтавской «Ворсклой» (1:1) занимает 8-е место (10 очков).

В аутсайдерах находится одесский «Черноморец» (2 пункта).

🏆 УПЛ. 9-й тур

22 октября

🔸 13:00. Минай – Шахтар Донецк – перенесен

🔸 15:00. Александрия – Львов – 2:0

23 октября

🔸 13:00. Верес Ровно – Заря Луганск – 0:1

– 0:1 🔸 13:00. Динамо Киев – Ворскла Полтава – 1:1

🔸 13:00. Металлист Харьков – Днепр-1 – 0:1

– 0:1 🔸 15:00. Рух Львов – Металлист 1925 Харьков – 1:1

24 октября

🔸 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Ингулец Петрово

🔸 15:00. Колос Ковалевка – Черноморец Одесса

Турнирная таблица УПЛ