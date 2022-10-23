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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 19:23 | Обновлено 23 октября 2022, 19:42
2643
1

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине

Одесский «Черноморец» замыкает рейтинг команд по состоянию на 23 октября

23 октября 2022, 19:23 | Обновлено 23 октября 2022, 19:42
2643
1
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 лидирует, Динамо застряло в середине
СК Днепр-1

​​С 22 по 24 октября проходит 8-й тур Украинской Премьер-лиги.

«Днепр-1» на выезде переиграл «Металлист» (1:0) и теперь опережает «Шахтер» на 3 очка, хотя у «горняков» игра в запасе.

Киевское «Динамо» после ничьей с полтавской «Ворсклой» (1:1) занимает 8-е место (10 очков).

В аутсайдерах находится одесский «Черноморец» (2 пункта).

🏆 УПЛ. 9-й тур

22 октября

  • 🔸 13:00. Минай – Шахтар Донецк – перенесен
  • 🔸 15:00. Александрия – Львов – 2:0

23 октября

  • 🔸 13:00. Верес Ровно – Заря Луганск – 0:1
  • 🔸 13:00. Динамо Киев – Ворскла Полтава – 1:1
  • 🔸 13:00. Металлист Харьков – Днепр-1 – 0:1
  • 🔸 15:00. Рух Львов – Металлист 1925 Харьков – 1:1

24 октября

  • 🔸 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Ингулец Петрово
  • 🔸 15:00. Колос Ковалевка – Черноморец Одесса

Турнирная таблица УПЛ

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Источник Sport.ua
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