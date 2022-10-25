Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Селтик – Шахтер

Во вторник, 25 октября, состоится поединок группового турнира Лиги чемпионов в группе F, в котором отношения выяснят шотландский «Селтик» и украинский «Шахтер». Матч будет проведен в Глазго на поле арены «Селтик Парк».

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет медиасервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Селтик – Шахтер.