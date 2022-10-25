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Лига чемпионов
25 октября 2022, 02:04 | Обновлено 25 октября 2022, 02:07
108
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Селтик – Шахтер

Поединок состоится во вторник, 25 октября

25 октября 2022, 02:04 | Обновлено 25 октября 2022, 02:07
108
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Селтик – Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 25 октября, состоится поединок группового турнира Лиги чемпионов в группе F, в котором отношения выяснят шотландский «Селтик» и украинский «Шахтер». Матч будет проведен в Глазго на поле арены «Селтик Парк».

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет медиасервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Селтик – Шахтер.

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Источник Sport.ua
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