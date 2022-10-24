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Чемпионат Италии
Кремонезе
24.10.2022, FT 0 : 1
Сампдория
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Италия
24 октября 2022, 23:52 |
46
0

Серия А. Первая победа Станковича в Сампдории, успех Сассуоло

Завершился 11-й тур чемпионата Италии

24 октября 2022, 23:52 |
46
0
Серия А. Первая победа Станковича в Сампдории, успех Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два заключительных матча 11-го тура итальянской Серии А. Деян Станкович одержал свою первую победу в Серии А в качестве главного тренера «Сампдории», обыграв «Кремонезе». «Сассуоло» дома одержал волевую победу над «Вероной».

«Кремонезе» – «Сампдория» – 0:1
Гол: Колли 78

«Сассуоло» – «Верона» - 2:1
Голы: Лорьенте 32, Фраттези 74 – Чеккарини 2

Вчера «Наполи» на выезде обыграл «Рому».

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Серия A Деян Станкович Кремонезе Сампдория Сассуоло Верона
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Источник Sport.ua
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