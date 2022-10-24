Италия24 октября 2022, 23:52 |
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Серия А. Первая победа Станковича в Сампдории, успех Сассуоло
Завершился 11-й тур чемпионата Италии
24 октября 2022, 23:52 |
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Состоялись два заключительных матча 11-го тура итальянской Серии А. Деян Станкович одержал свою первую победу в Серии А в качестве главного тренера «Сампдории», обыграв «Кремонезе». «Сассуоло» дома одержал волевую победу над «Вероной».
«Кремонезе» – «Сампдория» – 0:1
Гол: Колли 78
«Сассуоло» – «Верона» - 2:1
Голы: Лорьенте 32, Фраттези 74 – Чеккарини 2
Вчера «Наполи» на выезде обыграл «Рому».
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