Серия А. Первая победа Станковича в Сампдории, успех Сассуоло

Состоялись два заключительных матча 11-го тура итальянской Серии А. Деян Станкович одержал свою первую победу в Серии А в качестве главного тренера «Сампдории», обыграв «Кремонезе». «Сассуоло» дома одержал волевую победу над «Вероной».

«Кремонезе» – «Сампдория» – 0:1

Гол: Колли 78

«Сассуоло» – «Верона» - 2:1

Голы: Лорьенте 32, Фраттези 74 – Чеккарини 2

Вчера «Наполи» на выезде обыграл «Рому».