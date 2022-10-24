Джо ХАРТ: «В Варшаве Шахтеру удалось забить, хотя они нанесли мало ударов»

Голкипер «Селтика» Джо Харт поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера», который пройдет 25 октября в Глазго:

«Мы находимся не в том положении, в котором хотели бы оказаться после четырех туров, хоть и отдали все силы, чтобы хорошо показать себя в этих играх. Сейчас мы хотим сделать еще один шаг вперед и нацелены на это уже завтра вечером. Мы играем, чтобы побеждать в каждом матче, так что и эта игра не будет исключением.

Нельзя отрицать тот факт, что мы хорошо играли в предыдущих встречах и у нас были шансы добиться лучшего результата. Но суть не в моментах, которые вы создаете, а в голах, которые забиваете в итоге. Для команды и клуба важно оставаться в Европе как можно дольше. Мы хотим произвести хорошее, сильное впечатление и представить клуб таким, каким он должен быть.

В Варшаве мы играли хорошо, но добились только ничьей, в чем заслуга «Шахтера». Им удалось забить одним из очень немногих ударов по воротам. Они действительно опасны при быстром переходе из обороны в атаку, у них очень хорошие игроки, и они доказали в группе, что их очень сложно сломать.

Они играли с очень хорошими атакующими командами и мало пропустили, так что это будет качественная игра. Что касается прогнозов, я знаю, что мы будем готовы. У нас есть сильная команда, которая готова сражаться и хорошо себя проявить».