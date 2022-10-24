Тренер Селтика: «Шахтер отобрал очки у всех команд в этой группе»

Главный тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера», который пройдет 25 октября в Глазго:

«Чтобы продолжить выступать в Европе, нам необходимо выиграть. Наша цель – достичь необходимого результата. Моя философия заключается в том, что, если вы продолжите играть в свой футбол и создавать моменты, вы будете вознаграждены. Мы должны подходить к игре ответственно, особенно дома. Если мы создадим такое же количество моментов, то нужно их реализовать.

Завтра нам нужно будет показать все, на что мы способны, в игре с соперником, который отобрал очки у всех команд в этой группе. Уверен, если мы продолжим создавать моменты, то сможем достичь их реализации.

Что касается состава, то Дэвид Тернбулл в порядке, Карл Старфельт вернулся к тренировкам, но к завтрашнему матчу еще не готов. У Жоты был последний сеанс реабилитации, и он будет готов к выходным».