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Лига чемпионов
24 октября 2022, 21:27 | Обновлено 24 октября 2022, 21:31
916
0

Тренер Селтика: «Шахтер отобрал очки у всех команд в этой группе»

Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура ЛЧ

24 октября 2022, 21:27 | Обновлено 24 октября 2022, 21:31
916
0
Тренер Селтика: «Шахтер отобрал очки у всех команд в этой группе»
shakhtar.com. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Селтика» Ангелос Постекоглу поделился ожиданиями от домашнего матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера», который пройдет 25 октября в Глазго:

«Чтобы продолжить выступать в Европе, нам необходимо выиграть. Наша цель – достичь необходимого результата. Моя философия заключается в том, что, если вы продолжите играть в свой футбол и создавать моменты, вы будете вознаграждены. Мы должны подходить к игре ответственно, особенно дома. Если мы создадим такое же количество моментов, то нужно их реализовать.

Завтра нам нужно будет показать все, на что мы способны, в игре с соперником, который отобрал очки у всех команд в этой группе. Уверен, если мы продолжим создавать моменты, то сможем достичь их реализации.

Что касается состава, то Дэвид Тернбулл в порядке, Карл Старфельт вернулся к тренировкам, но к завтрашнему матчу еще не готов. У Жоты был последний сеанс реабилитации, и он будет готов к выходным».

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Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Селтик - Шахтер Ангелос Постекоглу
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Источник ФК Шахтер Донецк
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