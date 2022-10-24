Первая лига. Разгром Полесья с дублем Будковского, победы на финише

Минувший тур в Первой лиге получился очень интересным: голевым и с классными развязками. К слову, в четырех из восьми поединков команды вырывали победы в концовке встречи. В трех из этих матчей коллективы добивались викторий и вовсе в дополнительное время. Результативностью команды явно порадовали: в восьми поединках было забито 23 мяча, то есть в среднем было по три гола в каждой встрече. Интересно, что шесть голов были быстрыми и забивались до 10-й минуты. Забивали команды в основном с игры (было назначено всего два пенальти, которые были реализованы). Также была показана всего одна красная карточка и был только один автогол.

Матч между «Диназом» и «Буковиной» проходил в Демидове Киевской области. Эта встреча началась с опозданием в связи с воздушными тревогами из-за ракетных обстрелов со стороны рашистов. Также этот поединок задерживался в начале второго тайма из-за проблем с освещением по причине того, что были обстреляны электростанции. Сам матч тоже получился особенным в туре по причине того, что хоть встреча и завершилась вничью 1:1, оба мяча забили футболисты «Буковины». Сначала Пец отличился автоголом в первом тайме, а затем Палагнюк реализовал пенальти в начале второй половины поединка.

Второй матч кряду сыграл вничью «ФСК Мариуполь». На этот раз приазовцы расписали мировую с «Прикарпатьем». Начало встречи получилось веселым. Уже к девятой минуте команда из Ивано-Франковска вела в счете 2:1. На быстрый гол Быковского на 3-й минуте «Прикарпатье» ответило двумя точными ударами, которые забивались в интервале трех минут в исполнении Цюцюры и Демкива. Но «ФСК Мариуполь» сумел сравнять счет и сделал он это в начале второго тайма благодаря голу Павлиша. В итоге встреча завершилась вничью 2:2. Получается, что все четыре гола этого поединка забивались в дебюте таймов.

Классный поединок получился между «Скоруком» и «Кремнем». Команда из Кременчуга забила быстрый гол – точно пробил Вивдич на 4-й минуте. Уже на 17-й минуте «Кремень» остался в большинстве после того как красную карточку получил Малыш. Но и в такой ситуации «Скорук» сыграл на отлично. Уже к 41-й минуте коллектив из Томаковки вышел вперед благодаря голам Мишуренко и Шаповалова. И все же гол в раздевалку в исполнении Фальковского отправил команды на перерыв при счете 2:2. В начале второго тайма «Скорук» снова проявил характер, выйдя вперед после еще одного забитого мяча в исполнении Мишуренко, который оформил дубль. Но «Кремень» снова сравнял счет после гола Бондаря. В итоге встреча завершилась вничью 3:3.

«Полесье» в поединке с непростым соперником «Эпицентром» одержало победу с уверенным счетом 3:0. Голами за житомирцев отличились Янаков и Будковский, который оформил дубль. К слову, у Филиппа уже девять голов в активе, и он уверенно возглавляет бомбардирскую гонку Первой лиги. Добавим также, что вратарь житомирской команды Олег Кудрик сыграл уже шесть матчей на «ноль» и по этому показателю он лидер во втором дивизионе чемпионата Украины. «Полесье» тоже очень уверенно идет в турнирной таблице Первой лиги. После восьми побед и одной ничьи команда Юрия Калитвинцев набрала 25 очков, с которыми лидирует, имея хороший задел перед преследователями.

«Карпаты» в очередной раз в этом сезоне проявили характер. Львовяне снова удачно сыграли во втором тайме. В поединке с «Нивой» галицкая команда выиграла уже шестой второй тайм из девяти сыгранных матчей в этом сезоне. Если в первом круге, «Карпаты» обыграли «Ниву» со счетом 1:0 благодаря голу Чачуа на 82-й минуте. То на этот раз львовяне вырвали викторию также со счетом 1:0 после точного удара в исполнении Махнева уже на 90+2-й минуте. «Карпаты» с 19 очками в активе находятся в лидирующей группе Первой лиги.

ЛНЗ в матче с «Металлургом» одержал победу 1:0 благодаря голу Тищенко на 90+3-й минуте! Благодаря этой виктории теперь у черкащан 19 очков в активе.

Волевую викторию добыл «Чернигов» в поединке с «Горняком-Спорт». Команда из Горишних Плавней выиграла первый тайм благодаря быстрому голу Горбаченко. Во второй части второго тайма черниговцы, проявив характер, забили два раза после точных ударов Кулика и Сыраша. Это позволило «Чернигову» победить со счетом 2:1.

С таким же результатом 2:1 завершился поединок между «Полтавой» и «Оболонью». К слову, эти команды и в первом круге с таким же счетом завершили матч. Тогда выиграла встречу «Оболонь» благодаря голу Краснопира уже в дополнительное время. На этот раз победила «Полтава» и также после гола в компенсированное время. Ничейным держался счет после точных ударов Костенко и Черненко. А победную точку в поединке поставил Щербак, который оставил свой автограф в воротах «пивоваров» уже на 90+4-й минуте, поддержав флешмоб забивания решающих голов перед финальным свистком арбитра. У «Оболони» после этой победы осталось 19 баллов, как и у «ЛНЗ». Обе команды уверенно лидируют в турнирной таблице Группы Б Первой лиги. К слову, у «Карпат» также 19 очков.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. Группа А. 9-й тур

22 октября

«Диназ» – «Буковина» – 1:1

Голы: Пец, 27 (автогол) – Палагнюк, 55 (с пенальти).

«Полесье» – «Эпицентр» – 3:0

Голы: Будковский, 23, 65, Янаков, 67.

«Карпаты» – «Нива» – 1:0

Гол: Махнев, 90+2.

23 октября

«Прикарпатье» – «ФСК Мариуполь» – 2:2

Голы: Цюцюра, 6, Демкив, 9 – Быковский, 3, Павлиш, 49.

Турнирная таблица группы А

Первая лига. Группа Б. 9-й тур

21 октября

ЛНЗ – «Металлург» – 1:0

Гол: Тищенко, 90+3.

«Скорук» – «Кремень» – 3:3

Голы: Мишуренко, 26 (с пенальти), 54, Шаповалов, 41 – Вивдич, 4, Фальковский, 45+3, Бондарь, 73.

Удаление: Малыш, 17 («Скорук»).

23 октября

«Чернигов» – «Горняк-Спорт» – 2:1

Голы: Кулик, 72, Сыраш, 88 – Горбаченко, 8.

«Полтава» – «Оболонь» – 2:1

Голы: Костенко, 4, Щербак, 90+4 – Черненко, 75.

Турнирная таблица группы Б