Англия24 октября 2022, 02:20 | Обновлено 24 октября 2022, 02:26
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Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
24 октября 2022, 02:20 | Обновлено 24 октября 2022, 02:26
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В матче 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2.
События матча
54’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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