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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
23.10.2022, FT 1 : 2
Ньюкасл
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Англия
24 октября 2022, 02:20 | Обновлено 24 октября 2022, 02:26
26
0

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

24 октября 2022, 02:20 | Обновлено 24 октября 2022, 02:26
26
0
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 13-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на своем поле уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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