Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

У шпор забил Гарри Кейн, а для «сорок» голами отметились Каллум Уилсон и Мигель Альмирон.

«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд, но все ещ входит в топ-3 в АПЛ (23 очка). «Ньюкасл» набрал 21 очко и поднялся в топ-5 команд лиги.

Премьер-лига. 13-й тур

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2

Голы: Кейн, 54 – Уилсон, 31, Альмирон, 40