Англия23 октября 2022, 20:42 | Обновлено 23 октября 2022, 21:03
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Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу
У хозяев поля забил Харри Кейн, а у гостей – Каллум Уилсон и Мигель Альмирон
23 октября 2022, 20:42 | Обновлено 23 октября 2022, 21:03
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В матче 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2.
У шпор забил Гарри Кейн, а для «сорок» голами отметились Каллум Уилсон и Мигель Альмирон.
«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд, но все ещ входит в топ-3 в АПЛ (23 очка). «Ньюкасл» набрал 21 очко и поднялся в топ-5 команд лиги.
Премьер-лига. 13-й тур
Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2
Голы: Кейн, 54 – Уилсон, 31, Альмирон, 40
Full-time. pic.twitter.com/Sb7LFGPo6S— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 23, 2022
YOUUUUUU MAGS!! 🙌🙌 pic.twitter.com/5qHI5qJPgG— Newcastle United FC (@NUFC) October 23, 2022
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после такого можно понять претензии Руха по пенальти с Днепром.