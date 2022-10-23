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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
23.10.2022, FT 1 : 2
Ньюкасл
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Англия
23 октября 2022, 20:42 | Обновлено 23 октября 2022, 21:03
340
2

Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу

У хозяев поля забил Харри Кейн, а у гостей – Каллум Уилсон и Мигель Альмирон

23 октября 2022, 20:42 | Обновлено 23 октября 2022, 21:03
340
2
Шпоры уступили сорокам. Тоттенхэм снова проиграл, на этот раз Ньюкаслу
ФК Ньюкасл

В матче 13-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» со счетом 1:2.

У шпор забил Гарри Кейн, а для «сорок» голами отметились Каллум Уилсон и Мигель Альмирон.

«Тоттенхэм» проиграл второй матч подряд, но все ещ входит в топ-3 в АПЛ (23 очка). «Ньюкасл» набрал 21 очко и поднялся в топ-5 команд лиги.

Премьер-лига. 13-й тур

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:2

Голы: Кейн, 54 – Уилсон, 31, Альмирон, 40

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Тоттенхэм Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Ньюкасл
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
как можно было засчитать первый гол Ньюкасла?  нападающий не играл в мяч, тупо врезался в Льориса. Это же фол?
после такого можно понять претензии Руха по пенальти с Днепром.
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Kain_X_Rain
Слишком просто играли против "Сорок" а они в этом году уже с зубками
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