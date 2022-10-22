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22 октября 2022, 15:58 | Обновлено 22 октября 2022, 16:06
67
0

Тоттенхэм - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Шпорам» надо реабилитироваться за 0:2 в игре в «Ман Юнайтед»

22 октября 2022, 15:58 | Обновлено 22 октября 2022, 16:06
67
0
Тоттенхэм - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 октября, в Лондоне на поле арены «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», вместимостью 62 850 зрителей, состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Ньюкасл». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм

Команда Антонио Конте в турнирной таблице английского чемпионата занимает 4 место. Она в 11 матчах набрала 23 очка (7 побед, 2 победы, 2 поражения). Это на 4 пункта меньше, чем у лидирующего «Арсенала», и ровно столько же, сколько у «Ман Сити», который идут вторым. Однако оба конкурента «шпор» провели на одну игру меньше.

В своем последнем матче «Тоттенхэм» на выезде проиграл со счетом 0:2 «Манчестер Юнайтед». Как уже отмечалось, это была лишь вторая неудача команды в нынешнем чемпионате. Первая имела место двумя играми ранее, когда она уступила «канонирам» 1:3 в принципиальном дерби Северного Лондона. Между двумя этими поражениями подопечные Конте выиграли: вначале у «Брайтона» 1:0 на выезде, а затем у «Эвертона» со счетом 2:0 дома.

По достижениям на своем поле нынче в АПЛ «Тоттенхэм» занимает второе место со 100%-ным результатом: 5 побед в пяти матчах, разница мячей 15-4.

Ньюкасл

Подопечные Эдди Хоу располагаются в таблице АПЛ на 6 месте. У них в активе 18 очков после 11 матчей (4 победы, 6 ничьих, 1 поражение). По показателю неудач «сороки» делят 1-3 позиции в лиге с «Арсеналом» и «Манчестер Сити», у которых в пассиве также по одному поражению.

В настоящий момент «Ньюкасл» идет на серии из 6 игр без неудач. 31 августа на поле «Ливерпуля» он потерпел первое и пока единственное поражение в чемпионате, проиграв со счетом 1:2. После этого команда имеет 3 победы и 3 ничьи. Вначале были ничьих с «Кристал Пэлас» (0:0 дома) и «Борнмутом» (1:1 также дома), затем победы 4:1 на поле «Фулхэма» и 5:1 дома над «Брентфордом», вновь ничья в игре с «Манчестер Юнайтед» (0:0 в гостях) и победа в последнем матче с «Эвертоном» (1:0 на своем поле).

В гостях в этом сезоне АПЛ «сороки» набрали 6 очков в 5 встречах (1 победа, 3 ничьи, 1 поражение). Это 7-й по лиге показатель на данный момен.

Ориентировочные составы

Тоттенхэм: Льорис – Ромеро, Дайер, Ленгле, Доэрти, Бентанкур, Биссума, Хойбьерг, Сессеньон, Кейн, Сон Хын Мин.

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Лонгстафф, Гимараеш, Уиллок, Альмирон, Мерфи, Уилсон.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

23 октября, воскресенье

Тоттенхэм – Ньюкасл
Лондон. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». 18:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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