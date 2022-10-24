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Чемпионат Испании
Барселона
23.10.2022, FT 4 : 0
Атлетик
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Испания
24 октября 2022, 00:23 | Обновлено 24 октября 2022, 00:48
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ВИДЕО. Левандовски и Ко. Барселона на Камп Ноу всухую разгромила Атлетик

Отличились Усман Дембеле, Сержи Роберто, Роберт Левандовски, Ферран Торрес

24 октября 2022, 00:23 | Обновлено 24 октября 2022, 00:48
161
1
ВИДЕО. Левандовски и Ко. Барселона на Камп Ноу всухую разгромила Атлетик
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома разгромила «Атлетик» 4:0.

В составе хозяев отличились Усман Дембеле, Сержи Роберто, Роберт Левандовски и Ферран Торрес.

«Барселона» занимает второе место (28 очков), отставая от Реала на 3 пункта. «Атлетик» идет на 6-й строчке с 18 очками в 11 матчах.

Ла Лига. 11-й тур, 23 октября

Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0

Голы: Дембеле, 12, Сержи Роберто, 18, Левандовски, 22, Ферран Торрес, 73.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дембеле, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Сержи Роберто, 18 мин.

ГОЛ! 3:0. Левандовски, 22 мин.

ГОЛ! 4:0. Ферран Торрес, 73 мин.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Роберто (Барселона).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
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Источник Sport.ua
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Ostrov Khortitsa
Дембеле конечно зверь - гол + 3 ассиста!
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