ВИДЕО. Левандовски и Ко. Барселона на Камп Ноу всухую разгромила Атлетик

В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома разгромила «Атлетик» 4:0.

В составе хозяев отличились Усман Дембеле, Сержи Роберто, Роберт Левандовски и Ферран Торрес.

«Барселона» занимает второе место (28 очков), отставая от Реала на 3 пункта. «Атлетик» идет на 6-й строчке с 18 очками в 11 матчах.

Ла Лига. 11-й тур, 23 октября

Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0

Голы: Дембеле, 12, Сержи Роберто, 18, Левандовски, 22, Ферран Торрес, 73.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Дембеле, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Сержи Роберто, 18 мин.

ГОЛ! 3:0. Левандовски, 22 мин.

ГОЛ! 4:0. Ферран Торрес, 73 мин.