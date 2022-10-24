ВИДЕО. Левандовски и Ко. Барселона на Камп Ноу всухую разгромила Атлетик
Отличились Усман Дембеле, Сержи Роберто, Роберт Левандовски, Ферран Торрес
В матче 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома разгромила «Атлетик» 4:0.
В составе хозяев отличились Усман Дембеле, Сержи Роберто, Роберт Левандовски и Ферран Торрес.
«Барселона» занимает второе место (28 очков), отставая от Реала на 3 пункта. «Атлетик» идет на 6-й строчке с 18 очками в 11 матчах.
Ла Лига. 11-й тур, 23 октября
Барселона – Атлетик Бильбао – 4:0
Голы: Дембеле, 12, Сержи Роберто, 18, Левандовски, 22, Ферран Торрес, 73.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Дембеле, 12 мин.
ГОЛ! 2:0. Сержи Роберто, 18 мин.
ГОЛ! 3:0. Левандовски, 22 мин.
ГОЛ! 4:0. Ферран Торрес, 73 мин.
События матча
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