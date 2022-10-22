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Чемпионат Испании
Барселона
23.10.2022 22:00 - : -
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Испания
22 октября 2022, 21:06 | Обновлено 22 октября 2022, 21:31
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Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

«Блауграна» примет «басков», которые три тура не побеждают

22 октября 2022, 21:06 | Обновлено 22 октября 2022, 21:31
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Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 23 октября, в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу», вместимостью 99 354 зрителя, состоится матч 11-го тура испанской Ла Лига, в котором «Барселона» примет «Атлетик». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Подопечные Хави в турнирной таблице испанского чемпионата занимают второе место. В них 25 очков после 10 матчей (8 побед, 1 ничья, 1 поражение). Лидирующему «Реалу» каталонцы проигрывают три пункта.

Разрыв между «Барселоной» и «Реалом» – это следствие поражения «сине-гранатовых» в очном матче, который был сыгран 16 октября. В нем «галактикос» на своем поле победили со счетом 3:1 и нанесли своим принципиальным оппонентам первое в сезоне поражение.

После фиаско в столице команда Хави реабилитировалась на своем поле в игре с «Вильярреалом», добившись крупной победы со счетом 3:0.

Атлетик

Команда Эрнесто Вальверде, который, напомним, не так давно возглавлял «Барселону», сейчас идет на 6 позиции в таблице Примеры. У нее 18 очков после 10 встреч (5 побед, 3 ничьи, 2 поражения).

В настоящий момент «Атлетик» имеет актуальную серию из трех поединков без побед. 30 сентября он дома со счетом 4:0 разгромил «Альмерию». То была третья кряду победа команды. На смену позитивной серии пришла негативная. Последовали ничья 1:1 на поле «Севильи», поражение 0:1 дома от «Атлетико» и ничья 2:2 на выезде с «Хетафе».

«Атлетик» сейчас входит в трио команд чемпионата Испании, которые в этом сезоне на выезде еще не проигрывали (компанию ему составляют «Реал» и «Атлетико»). В 4 гостевых встречах «красно-белые» одержали 2 победы и 2 раза сыграли вничью. Впрочем, 8 гостевых очков «Атлетика» - это только пятый результат в лиге.

Ориентировочные составы

Барселона: тер Штеген – Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Бальде, Гави, Бускетс, Педри, Фати, Дембеле, Левандовски.

Атлетик: Симон – де Маркос, Мартинес, Альварес, Лекуе, Берчиче, Дани Гарсия, Сансет, Муньяин, Иньяки Уильямс, Нико Уильямс.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.55 по линии Parimatch.

23 октября, воскресенье

Барселона – Атлетик
Барселона. «Камп Ноу». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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