Украина. Премьер лига23 октября 2022, 22:42 | Обновлено 23 октября 2022, 22:53
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Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 октября в 15:00 матч 9 тура Украинской Премьер-лиги
23 октября 2022, 22:42 | Обновлено 23 октября 2022, 22:53
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В понедельник, 24 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Черноморец».
Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports +.
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