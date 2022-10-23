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Украина. Премьер лига
23 октября 2022, 22:42 | Обновлено 23 октября 2022, 22:53
151
0

Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 октября в 15:00 матч 9 тура Украинской Премьер-лиги

23 октября 2022, 22:42 | Обновлено 23 октября 2022, 22:53
151
0
Колос – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

В понедельник, 24 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Черноморец».

Видеотрансляцию матча УПЛ проводит телеканал Setanta Sports +.

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Источник Sport.ua
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