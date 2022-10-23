Украина. Премьер лига23 октября 2022, 21:50 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Черноморец
В Ковалевке состоится матч 9 тура Украинской Премьер-лиги
23 октября 2022, 21:50 |
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В понедельник, 24 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:00.
«Колос» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно посмотреть в прямом эфире на платформе Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Черноморец».
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