В понедельник, 24 октября, состоится поединок 9 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ковалевский «Колос» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Ковалевке на поле стадиона «Колос», начало – в 15:00.

«Колос» – «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно посмотреть в прямом эфире на платформе Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Черноморец».