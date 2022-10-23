Виктор СКРИПНИК: «Люблю играть против Динамо. Я доволен результатом»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничейный результат своих подопечных в матче 9-го тура чемпионата Украины по футболу против киевского «Динамо»:

– Наверное, мы должны быть довольны результатом. Но тем не менее нам нужно улучшить игру впереди. У нас был очень тяжелое начало сезона, а потом сыграли очень хороший матч с «Александрией». Потом выиграли две игры и снова проиграли две игры. И вот мы приехали в Киев. Мы очень нервничали, но настраивались на борьбу, которую сегодня и показали. Если играть против «Динамо» в открытый футбол, то мы не можем держать такой темп все 90 минут. Поэтому в первом тайме нам пришлось закрыться, и у соперника было очень мало возможностей для того, чтобы забить.

При счете 0:1 нам удалось сравнять счет и вернуться в игру. Это добавило нам силы. Я очень люблю играть против «Динамо». Такие команды умеют играть в хороший футбол. Все могут ругать киевлян за то, как они иногда играют и за результаты, но нужно понимать, что они форсировали форму в начале сезона. Этот период прошел, и команда сейчас себя ищет. Это важно знать тем, кто сильно критикует «Динамо». Также нужно с пониманием относиться и к «Ворскле». Много иностранцев ушло, много пришло. У нас новая команда. У нас каждый матч - это экзамен, к которому мы в течение недели готовимся.

Если бы мне сказали до матча, что мы сыграем с «Динамо» в 1:1, я бы согласился. Так что я доволен и надеюсь на улучшение нашей игры в предстоящих матчах.

– Можно казать, что Ризнык – это 50% "Ворсклы"? Был ли пенальти на 67-й минуте?

– По Ризныку соглашусь, но мы видели его и с другой стороны. Были ошибки, которые приводили к голам. Поэтому эти проценты падают. Мы рады, что сегодня он нас спасал. Наверное, он особенно настраивается, когда его критикуют. Что касается пенальти... Когда падает мой игрок, то скамейка запасных эти тренеры сразу кричат: «Пенальти». Судья принял свое решение, и мы его принимаем.

– Почему не играл Степанюк?

– С «Динамо» мы играли, как это говорится, против мяча. Для этого нужны соответствующие исполнители. У нас впереди слева играл номинальный защитник Кравец и Бацула. Нам нужно было тормозить «Динамо», чтобы оно не разогналось. С учетом этого мы ставили большого или сильного нападающего, который мог бы цепляться за мячи. Мы довольны результатом. У нас были свои моменты. Но не хотим гневить Бога – счет нас устраивает. А Степанюк – наш основной нападающий, который будет играть другую роль в следующих матчах. Неправильно говорить об одном игроке. Нужно всем уделять внимание. Хотели сыграть на результат с «Динамо».

– Во втором тайме очень понравился Сефери. Но казалось, что партнеры не всегда его замечали.

– Конечно, хочется, чтобы любой пас доходил до адресата. Но сегодня он больше играл на оборону. Все-таки мы играли против «Динамо», которое тоже ищет себя и хочет выигрывать, чтобы достичь поставленных целей. Мы довольны тем, как сыграли. Иногда давали Сефери передохнуть.

Отметим, что матч 9-го тура УПЛ «Динамо» – «Ворскла» завершился со счетом 1:1.