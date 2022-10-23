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  4. Позор WTA. Скандальная россиянка Гасанова не будет отстранена от турниров
WTA
23 октября 2022, 14:50 |
531
0

Позор WTA. Скандальная россиянка Гасанова не будет отстранена от турниров

Видимо, женский теннисный тур тоже сочувствует Крымскому мосту

23 октября 2022, 14:50 |
531
0
Позор WTA. Скандальная россиянка Гасанова не будет отстранена от турниров
Instagram. Анастасия Гасанова

WTA не планирует отстранять российскую теннисистку Анастасию Гасанову, которая публично поддержала действующие власти россии.

Сообщается, что нет никаких признаков того, что против Гасановой могут быть применены серьезные санкции, поскольку в ее заявлениях не видят серьезной проблемы.

Руководство Тура несколько дней изучало заявление российской спортсменки. Отмечается, что WTA узнало все раньше, чем появилось в публичном пространстве.

Теннисная ассоциация публично не отреагировала на эту ситуацию.

Отметим, что россиянка из-за травмы снялась с парного матча против украинок Даяны и Иванны Ястремских на турнире WTA 125 в Руане.

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Источник Большой теннис Украины
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