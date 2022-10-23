Позор WTA. Скандальная россиянка Гасанова не будет отстранена от турниров
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WTA не планирует отстранять российскую теннисистку Анастасию Гасанову, которая публично поддержала действующие власти россии.
Сообщается, что нет никаких признаков того, что против Гасановой могут быть применены серьезные санкции, поскольку в ее заявлениях не видят серьезной проблемы.
Руководство Тура несколько дней изучало заявление российской спортсменки. Отмечается, что WTA узнало все раньше, чем появилось в публичном пространстве.
Теннисная ассоциация публично не отреагировала на эту ситуацию.
Отметим, что россиянка из-за травмы снялась с парного матча против украинок Даяны и Иванны Ястремских на турнире WTA 125 в Руане.
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