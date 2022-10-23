Нива Бузовая – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 8-го тура Второй лиги Украины, в котором «Нива Бузовая» примет «Рубикон» из Киева. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Турнирное положение во Второй лиге Украины

13:00. Нива Бузовая – Рубикон