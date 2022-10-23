Украина. Вторая лига23 октября 2022, 12:40 |
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Нива Бузовая – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 23 октября в 13:00
23 октября 2022, 12:40 |
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В воскресенье, 23 октября, состоится матч 8-го тура Второй лиги Украины, в котором «Нива Бузовая» примет «Рубикон» из Киева. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Турнирное положение во Второй лиге Украины
13:00. Нива Бузовая – Рубикон
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