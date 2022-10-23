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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
31 0 : 0
Рубикон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
23 октября 2022, 12:40 |
58
0

Нива Бузовая – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Второй лиги 23 октября в 13:00

23 октября 2022, 12:40 |
58
0
Нива Бузовая – Рубикон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива Бузовая

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 8-го тура Второй лиги Украины, в котором «Нива Бузовая» примет «Рубикон» из Киева. Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Турнирное положение во Второй лиге Украины

13:00. Нива Бузовая – Рубикон

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Нива Бузовая Рубикон Киев Вторая лига Украины смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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