Нива Бузовая разгромила Рубикон в Буче. Лидера не остановить
Хозяева вынесли гостей из Киева со счетом 5:0
Сегодня, 23 октября, в Буче состоялся матч 8-го тура Второй лиги Украины между ФК «Нива Бузова» и «Рубиконом». Интриги в матче не получилось – хозяева нанесли крупное поражение гостям из Киева со счетом 5:0.
Сейчас «Нива Бузова» является одноименным лидером Второй лиги. В ее активе 21 очко после 7 туров. Дела «Рубикона» складываются куда хуже. После 8 туров у команды всего 4 очка.
Чемпионат Украины по футболу. 8-й тур
Вторая лига Украины. 23 октября
«Нива Бузовая» – «Рубикон» – 5:0
Голы: Сомов, 33, 46, Скепский 27, Головатенко 78, Семенец, 78
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