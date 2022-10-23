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Чемпионат Украины
Нива Бузовая
23.10.2022, FT 5 : 0
Рубикон
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Украина. Вторая лига
23 октября 2022, 16:43 |
261
0

Нива Бузовая разгромила Рубикон в Буче. Лидера не остановить

Хозяева вынесли гостей из Киева со счетом 5:0

23 октября 2022, 16:43 |
261
0
Нива Бузовая разгромила Рубикон в Буче. Лидера не остановить
ФК Нива Бузовая

Сегодня, 23 октября, в Буче состоялся матч 8-го тура Второй лиги Украины между ФК «Нива Бузова» и «Рубиконом». Интриги в матче не получилось – хозяева нанесли крупное поражение гостям из Киева со счетом 5:0.

Сейчас «Нива Бузова» является одноименным лидером Второй лиги. В ее активе 21 очко после 7 туров. Дела «Рубикона» складываются куда хуже. После 8 туров у команды всего 4 очка.

Чемпионат Украины по футболу. 8-й тур

Вторая лига Украины. 23 октября

«Нива Бузовая» – «Рубикон» – 5:0

Голы: Сомов, 33, 46, Скепский 27, Головатенко 78, Семенец, 78

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Нива Бузовая Рубикон Киев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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