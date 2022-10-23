Полтава – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Первой лиги Украины, в котором СК «Полтава» примет «Оболонь» из Киева. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа B

14:00. СК Полтава – Оболонь