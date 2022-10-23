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Полтава
23.10.2022 14:00 - : -
Оболонь
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Украина. Первая лига
23 октября 2022, 12:05 |
48
0

Полтава – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию матча Первой лиги 23 октября в 14:00

23 октября 2022, 12:05 |
48
0
Полтава – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

В воскресенье, 23 октября, состоится матч 9-го тура Первой лиги Украины, в котором СК «Полтава» примет «Оболонь» из Киева. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по Киеву.

Турнирное положение в Первой лиге. Группа B

14:00. СК Полтава – Оболонь

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Источник Sport.ua
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