Первая лига. Поражение Оболони, ничья Прикарпатья и Мариуполя

В группе А Первой лиги аутсайдер «Мариуполь» сумел набрать один пункт в матче с «Прикарпатьем». «Мариуполь» с 3 очками остается последним, а соперник набрал 11 пунктов.

А в группе Б лидер чемпионата «Оболонь» уступила «Полтаве» 1:2. В группе с 19 очками лидируют «Оболонь» и ЛНЗ.

Первая лига. Группа А, 9-й тур

Прикарпатье - ФСК Мариуполь 2:2

Голы: Цюцюра, 6, Демкив, 9 - Быковский, 3, Павлиш, 49

Группа Б

Чернигов - Горняк-Спорт 2:1

Голы: Кулик, 72, Сираш, 88 - Горбаченко, 7

Полтава - Оболонь 2:1

Голы: Костенко, Щербак, 90+4 - Черненко, 75

Турнирная таблица