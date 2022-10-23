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Чемпионат Украины
Прикарпатье
23.10.2022, FT 2 : 2
ФСК Мариуполь
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Украина. Первая лига
23 октября 2022, 16:45 | Обновлено 23 октября 2022, 16:49
210
0

Первая лига. Поражение Оболони, ничья Прикарпатья и Мариуполя

Три матча тура в Первой лиге

23 октября 2022, 16:45 | Обновлено 23 октября 2022, 16:49
210
0
Первая лига. Поражение Оболони, ничья Прикарпатья и Мариуполя
ФК Оболонь

В группе А Первой лиги аутсайдер «Мариуполь» сумел набрать один пункт в матче с «Прикарпатьем». «Мариуполь» с 3 очками остается последним, а соперник набрал 11 пунктов.

А в группе Б лидер чемпионата «Оболонь» уступила «Полтаве» 1:2. В группе с 19 очками лидируют «Оболонь» и ЛНЗ.

Первая лига. Группа А, 9-й тур

Прикарпатье - ФСК Мариуполь 2:2
Голы: Цюцюра, 6, Демкив, 9 - Быковский, 3, Павлиш, 49

Группа Б

Чернигов - Горняк-Спорт 2:1
Голы: Кулик, 72, Сираш, 88 - Горбаченко, 7

Полтава - Оболонь 2:1
Голы: Костенко, Щербак, 90+4 - Черненко, 75

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Прикарпатье ФСК Мариуполь Оболонь Киев Чернигов Горняк-Спорт Полтава чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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