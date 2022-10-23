Первая лига. Поражение Оболони, ничья Прикарпатья и Мариуполя
Три матча тура в Первой лиге
В группе А Первой лиги аутсайдер «Мариуполь» сумел набрать один пункт в матче с «Прикарпатьем». «Мариуполь» с 3 очками остается последним, а соперник набрал 11 пунктов.
А в группе Б лидер чемпионата «Оболонь» уступила «Полтаве» 1:2. В группе с 19 очками лидируют «Оболонь» и ЛНЗ.
Первая лига. Группа А, 9-й тур
Прикарпатье - ФСК Мариуполь 2:2
Голы: Цюцюра, 6, Демкив, 9 - Быковский, 3, Павлиш, 49
Группа Б
Чернигов - Горняк-Спорт 2:1
Голы: Кулик, 72, Сираш, 88 - Горбаченко, 7
Полтава - Оболонь 2:1
Голы: Костенко, Щербак, 90+4 - Черненко, 75
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